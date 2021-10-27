海底撈年內暴跌六成　過度擴張後遺症　專家料未跌完唔好撈底

海底撈（6862）股價再破底，今日再跌7.5%，報23.35元，更是自2月16日85.8元高位大跌逾73%，大行據渠道調查發現，海底撈有可能在年底前暫停營運150間虧損門店，佔門店總數的6%至9%，並大幅影響盈利表現。專家分析指，其基本面經已改變，並非單「殺估值」因素，料股價未跌完，不宜撈底。



海底撈向來以新增開店方式成為集團主要增長動力，上半年集團共有1,597間店舖。然而，瑞信和美銀證券經渠道調查發現，海底撈有可能在年底前暫停營運100至150間虧損門店，佔門店總數的6%至9%。美銀表示，集團第三季度開設了約80間門店，第四季度可能會進一步放緩，而翻檯率有所改善，8月回復至2020年的80%，9月、10月黃金周亦回復至90%。如以2019年計，業務大概復甦75%至80%。相較呷哺呷哺（0520）的湊湊和九毛九（9922）的太二酸菜魚分別復甦的90%和96%為低。

同時，由於新店經營能力未如理想，並錄得虧損，美銀料集團會每年損失1至2億元（人民幣‧下同）的生意，並持續1至2年。再者，即使集團暫停營業而不是直接關閉門店，可能無法減少虧損，因集團可能仍要保留店舖位置以防止競爭對手進入，又簽訂了10年合約，如提早中止合約或要罰款等結果。故此，美銀將海底撈今、明年的盈利預測分別削減63%至4.1億元和大減39.5%至17.6億元，收入料分別降6.6%至412.7億元及跌9.8%至514億元，目標價下調至28.7港元，重申「中性」評級。

海底撈去年淨開店530間，屬增加最多店舖的一年，瑞信預計今年至2023年增長速度會大為減慢。Ｅ為瑞信預測數字。（資料來源：瑞信）

另外，瑞信預料今年海底撈將關閉約150間虧損分店，以提升整體盈利能力，其幅度高於早前預測的20間。由於集團復甦較同業慢，同時部分分店連續多季虧損，並無扭轉跡象，而新開分店正處投資期，需時扭虧。

海底撈去年淨開店530間，屬增加最多店舖的一年，瑞信預計今年至2023年增長速度會大為減慢，並下調海底撈2021至2023年各年淨增長分店數字預測，由原先的380、200及150家，下調至分別250、200及150家，不過，上調翻檯率預測由原先的3.1次、3.5次及3.6次，上調至3.1次、3.5次及3.7次，而今、明年收入分別下調跌6%至397.1億元和下調5%至397.1億元，其盈利預測分別大幅下調59%至5億元和跌16%至30.4億元，下調目標價至25.5元，維持「中性」評級。

截至2018年5月8日為止，海底撈在全球餐廳網絡達到320間。（視覺中國）

阮子曦：基本面已轉差 有貨者應先斬一半

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，海底撈前景並不樂觀，「火鍋股一直猶如7-11便利店一樣，以新增開店來達致規模上增長，自新冠疫情後便減慢了開店步伐，令其增長故事消退。再者，疫情後每店經營效率下降，是其基本面已轉差。」他又指，消費者已習慣其海底撈的營運模式，其美甲、表演等不再是加分項目，令消費者的新鮮感退卻。海底撈的顧客人均消費從去年6月的112.8元人民幣減少到今年上半年的107.3元人民幣。

另外，海底撈今年股價累跌了60%，惟據彭博數據顯示，今年預測市盈率仍高達75倍。「現時市場並非『殺估值』而導致股價下挫，而是基本面經已改變，市場下調其盈利預測。現時應是火鍋店的旺季，其股價都不升，更要小心。」阮子曦認為海底撈跌勢未止，建議有貨的投資者應先止蝕一半，待數據或疫情轉好後，趁股價反彈再沽出餘下的一半，而無貨的投資者則不宜撈底。