百富環球POS機據報連接到未列明網站　遭線上支付Worldpay停用

百富環球（0327）據報公司在美辦事處遭FBI及國土安全部突擊搜查，旗下POS機連接到未列明網站，並遭Worldpay停用。

據《彭博》引述消息指，由於擔心安全問題，FIS旗下的線上支付處理公司Worldpay在10月8日通知合作公司，決定用美國Verifone和法國Ingeneco製造的支付終端（POS）機取代百富環球（0357）的設備。

報道引述Worldpay一位發言人在公告中稱，該公司確認不再配發百富環球的POS機，因為對於POS機連接到未在文件中列明的網站，Worldpay沒有從百富環球收到滿意回答。

發言人又指，雖然沒有證據顯示百富環球POS機處理的數據被竊取，但一直在與客戶直接合作，幫他們免費更換這些設備，並儘可能減少對他們業務的影響。

百富環球目前已向120多個國家供應5700萬台終端，為全球的商戶處理大量交易。

百富環球美辦事處遭FBI及國土安全部搜查

另外，據《krebsonsecurity》報道，美國聯邦調查局（FBI）在美國時間26日突擊搜查了百富環球在佛羅里達辦事處，此次突擊搜查，與百富環球系統涉嫌用作針對美國及歐盟組織的網絡攻擊有關。

百富環球（0327）昨日（27日）急插43.3%後中途停牌，報5.4元；至於百富母公司高陽科技（0818）亦同時宣布停牌，停牌前報1.05元，跌18.61%。