IMF﹕全球經濟復蘇具堅實基礎　但存在巨大下行風險

據《路透》報道，國際貨幣基金組織（IMF）表示，20國集團（G20）經濟體牽頭的特別政策措施和新冠疫苗正在支撐全球經濟復甦，但新的病毒變異、通脹和供應鏈中斷構成下行風險。

在10月29日G20財長和衛生部長會議召開之前，該機構總裁格奧爾基耶娃10月27日發表了一篇博客，敦促立即採取大刀闊斧的行動，結束疫情，為更可持續的經濟創造空間。

10月，IMF將2021年全球經濟增長預期從7月份的6%下調至5.9%，理由是持續的供應鏈中斷和通脹壓力。IMF表示，雖然總體調整幅度輕微，但對一些國家的下調幅度較大。

格奧爾基耶娃表示，G20國家可以通過謹慎調整自己的貨幣和財政政策來提升其直到2022年的前景。

她表示，實施促進增長的改革，如支持就業和再培訓的計劃，以及降低新公司准入的監管障礙，可能在2026年前將G20實際國內生產總值（GDP）提高約4.9萬億美元。

IMF將額外贈200億美元用於檢測等用途

她說，需要採取聯合行動，提供大約200億美元的額外贈款，用於檢測、治療、醫療用品和疫苗，以結束大流行，並交付已經承諾的疫苗劑量。

為了幫助發展中國家應對財政危機，G20國家還應加快實施《債務處理共同框架》（Common Framework for Debt Treatment），使脆弱國家不必被迫在償債和提供醫療保健之間做出選擇。

她表示，G20國家也應儘快採取行動，將其新分配的特別提款權（或緊急儲備）的一部分轉借給IMF的減貧與增長信託基金。

她還呼籲G20領導人承諾在本世紀中葉實現淨零碳排放的全面一攬子計劃。