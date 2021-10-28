香港寬頻楊主光：將「訓身」追逐客戶增長　目標破百萬住宅用戶

香港寬頻（1310）日前宣布成為Disney+香港獨家寬頻服務夥伴，Disney+優惠將於11月16日推出。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光稱，香港寬頻未來有三大目標，包括上新客、增加盈利、減低流失率。他強調，公司將會「訓身」追逐客戶增長，提供全城最進取的優惠，「可以話優惠係癲嘅，要搶客，要搶好多客！」

楊主光稱，Disney與香港寬頻關係良好，兩家公司並非一買一賣的關係，而是合作夥伴，又指香港寬頻對Disney +的內容有信心，而對方亦信任香港寬頻過去多年在OTT（串流媒體服務）業務的投入，故香港寬頻最終成為Disney+的獨家寬頻服務夥伴。

業績內提到，香港寬頻將透過多項嶄新服務擴大住宅生態圈，其中包括新增的HOME +業務。楊主光指，HOME +網購平台是合資項目，其中兩個主要股東包括中信旗下大昌行，以及順豐有份持股的嘉里物流（0636），他認為這兩位主要股東已經代表HOME+的產品供應、倉務儲存、物流能力都是有一定實力。

被問到未來住宅業務的增長預期，楊主光稱，目前住宅業務用戶數目為88.6萬人，未來12個月若無法達到100萬用戶，他個人認為是不合格。

對於5G發展與家居寬頻的競爭，楊主光引用政府的官方數字，目前香港約有6%至7%人使用5G網絡，他認為雖然5G長遠而言會取代4G或4.5G，但流動網絡與家居寬頻是兩回事，相信5G有自己的發展空間，但無法取代家居寬頻。