蘋果Q4收入四年來首遜預期　缺芯疫情雙打擊

周四美股盤後，市值逾2.5萬億美元的美國最大上市公司、科技巨頭蘋果發布了2021財年第四季財報（即2021自然年第三季度業績）。

《華爾街見聞》報道，該股在周四盤中最高漲2.9%，收漲2.5%，升破152美元，創9月9日以來的七周高位，距離9月7日所創收盤新高僅有一步之遙。不過，蘋果今年來累漲近15%，遜於同期標普500指數逾20%的漲幅，蘋果作為成分股的道指今年來累漲近17%。

據財經媒體《CNBC》援引Refinitiv的數據，由於蘋果自2016年4月以來首次季度EPS未能超過市場預期，以及自2017年5月以來首次季度營收低於預期，盤後一度跌5%。

蘋果CEO庫克對CNBC表示，這主要是由於供應限制大於預期，所造成負面影響預計高達60億美元，除了晶片短缺，還與東南亞因疫情復燃導致的製造中斷有關。

庫克還預警稱，當前的9-12月重磅年末節假日購物季「將面臨更嚴重的供應限制」。當10月結束時，與疫情相關的供應鏈中斷已經大幅改善，晶片短缺還在持續。不過，供應問題出在較舊的晶片上，而非蘋果設備核心的技術更先進處理器上。

被稱為「最懂蘋果分析師」之一的天風國際郭明錤曾在9月下旬iPhone上市後撰寫研報稱，iPhone 13系列預購高於iPhone 12系列，但符合市場預期；iPhone 13 Pro Max & Pro供應短缺的持續時間可能短於iPhone 12 Pro Max & Pro；iPhone 13 Pro Max & Pro供貨改善時程將影響1Q22 iPhone出貨量。若iPhone 13 Pro Max & Pro供應在11月中旬顯著改善，則1Q22 iPhone出貨量將YoY持平或衰退，iPhone在2022與2023年YoY出貨成長將放緩，不利於推升供應鏈股價。

展望未來，除了要繼續關心美國司法部正在加速進行的反壟斷調查，可能增加蘋果面臨反壟斷訴訟的風險，以及App Store向開發者收取的高昂「蘋果稅」遭遇不少公司訴訟，可能影響蘋果未來收入之外，不乏分析師關注iOS隱私規則更改給蘋果帶來的廣告業務機遇。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani認為，蘋果在限制第三方出於營銷目的跟蹤用户活動能力的同時，也在努力建立自己的廣告業務，儘管開發的一些指標衡量工具對於某些廣告從業者來說可能並不理想，最終蘋果有望建立起可以產生200億美元年收入的廣告業務。

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