IMAX首三季收入增81%　虧損大幅收窄逾七成

IMAX CHINA（1970）公佈控股股東IMAX CORPORATION截至9月底止季度報告，今年首三季公司實現收入1.46億美元，按年增長81%；普通股股東應佔淨虧損錄3,242.9萬美元，按年大減74%；每股淨虧損0.55美元。

公司指，新冠肺炎疫情的影響複雜且不斷變化，對公司的業務及全球經濟造成重大干擾。於疫情的不同時期，世界各國政府採取措施遏制新冠肺炎傳播，包括發出居家令並對大型公共聚會實施限制，導致世界各國的影院暫時關閉，其中包括該等國家的IMAX影院。由於影院關閉，電影製片廠推遲大部分原定於2020年或2021年初上映的影片的上映，包括許多計劃於IMAX影院放映的影片，而多部其他電影直接或同時在流媒體平台放映。

近期，絕大部分主要市場已取消居家令及客座率限制，IMAX網絡影院自2020年第三季度開始逐步重開。截至2021年9月30日，全球IMAX商業影城網絡的93%以不同客座率開放，遍佈70個國家，包括100%的國內影院（即美國及加拿大）、93%的大中華區影院及87%的全球其他市場影院。

截至今年9月底止三個月及九個月，IMAX DMR影片的總票房收入共計分別為1.41億美元及3.6億美元，按年分別高出102%及115%。