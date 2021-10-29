當代置業2.5億美元債實質性違約　開始變賣物業、裁員降薪

《21世紀經濟報道》報道，當代置業10月26日宣佈2.5億美元債實質性違約並不突然，其「流動性困境」已經持續了一段時間，無論是10月8日將旗下物業公司短暫停牌以待刊發與收併購有關的內幕消息，還是10月11日公告尋求前述美元債展期，都顯示了這家公司在資金承壓情況下的掙扎自救。

報道引述多方消息來源，當代置業旗下物業公司——第一服務控股（02107）或將售予融創方面，以此獲得一筆10億元左右的資金，合併公司董事會主席張雷和總裁張鵬提供的約8億元人民幣股東貸款，未來陸續緩和現金流。但第一服務的交易歸屬問題，並未獲得當代置業的證實。

與此同時，當代置業總裁辦發出的內部信透露，未來希望通過資產重組和戰略投資人的引進，實現公司的再生和持續發展。

當代置業中西部地區開始裁員

21世紀經濟報道記者從多位接近當代置業一線的知情人士處獲悉，該公司中西部地區拉開了裁員的序幕，被裁人員既有中後台崗位也有銷售，且疊加了降薪等常規舉措。北京總部銷售崗暫停發放佣金，其餘崗位薪資目前正常，「但大家都對年終獎沒抱什麼指望了。」

資產處置方面，當代置業旗下物業公司第一服務控股於10月8日已經申請短暫停牌，以待根據香港公司收購及合併守則刊發構成公司內幕消息的公告。目前第一服務依然在停牌中，21世紀經濟報道多方獲悉，收購第一服務股權的公司或為融創方面，交易對價在10億元左右，但未經當事方證實。

Wind數據顯示，第一服務控股停牌期間每股均價為1.37港元，總市值為14億港元，摺合人民幣約為11.52億元。如果前述消息屬實，10億元的交易對價預計將覆蓋第一服務控股幾乎全部股權。

出售物業公司幾乎是近期遇到資金困境房企的「標準動作」，藍光發展將旗下上市物業公司藍光嘉寶受讓給碧桂園，富力地產將物業公司售予碧桂園，花樣年同樣出售旗下物業公司彩生活的部分資產，前述陷入危機的TOP房企亦打算出售物業公司，但其與合生創展的協商陷入僵局。