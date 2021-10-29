金管局余偉文︰下周公布數字貨幣跨境支付及商業數據通路線圖

金融科技周將於下周舉行，金管局總裁余偉文接受港台專訪時透露，到時將公布數字貨幣跨境支付及「商業數據通」的路線圖。

在數字貨幣跨境使用方面，余偉文指，本港是發展最成熟、最接近真實落地使用的地方。他透露，金管局已與另外數間央行完成「意念測試」，希望明年中可以把真實交易放在測試中。

另一邊廂，以另類數據作為中小企信貸評估的「商業數據通」，預計明年投入運作，余偉文在訪問中提到，金管局與8間銀行，及8間數據供應商已完成初步測試，下周公布測試結果及路線圖，包括運作模式、時間表、參與者資格、數據運用及平台管治安排等，料明年中或年底可有相關運作模式。

談及外滙基金投資，余偉文透露，5、6年前外滙基金已把ESG納入投資元素之中，近年亦加大ESG投資，包括股票類的投資，而去年投資綠債規模亦倍增，「我們找了較合適的追蹤指數，投資ESG股票，今年加入主動型基金，投資股票，即使是房屋及基建項目，也可以有ESG元素。」余偉文續指，不會就ESG設下投資佔比，並稱有兩個再生能源的私募項目，回報最高。

他補充，有ESG概念的投資項目，長遠也幫外滙基金保值及減低「賣唔出」的風險，皆因10、20年後，其他投資者對無ESG元素的投資產品可能「無興趣」。