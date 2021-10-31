Facebook霉運纏身　朱教主作法「元宇宙」冀重生｜伽羅華

看Marvel漫威影集《洛基Loki》，會發現這位惡作劇之神雖然在《復仇者聯盟：無限之戰》開場即被殺死，卻在《復仇者聯盟：終局之戰》的另一個平行時空好端端活著，並機緣巧合奪得宇宙魔方後展開逃亡之旅，成為《洛基Loki》的新故事藍本。其中，平行時空的超科幻概念更成為漫威電影迷的熱議課題。

《洛基Loki》是Marvel創作團隊為吸金而竭盡心思發展的故事線，但大家是否感覺洛基的角色原型與現實世界Facebook（FB）創辦人朱克伯格有點相像，洛基在「主世界」被殺，要在另一個平行時空奪得宇宙魔方求存，而在現實世界裏，FB正首當其衝面對蘋果公司的新私隱政策威脅，朱克伯格決定破釜沉舟，投資百億美元開拓擴增實境（AR）及虛擬實境（VR），連用了17年的FB公司名稱都易名Meta，取名自Metaverse「元宇宙」，希望在這個新平行時空重振雄風，但朱教主的如意算盤能否打響？

漫威影集《洛基Loki》劇照



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在科網五巨頭FAAMG中，受負面消息不絕影響，今年FB（暫用舊名稱）股價表現不是敬陪末席，也是走勢較弱的一家，當電動車龍頭Tesla市值破萬億美元，FB市值跌穿萬億之際，對科網巨頭的暱稱FAAMG亦順理承章變為TAAMG，令這位曾被馬斯克暗批不懂人工智能（AI）的朱教主肯定滿心不是味兒。

五巨頭FAAMG大執位 FB被Tesla擠出局

上周五巨頭季績同時重劃科企市值的排名，蘋果公司及Amazon因績差股價受壓，微軟及Google母企Alphabet績優令股價造好，全球市值龍頭地位再度易主，微軟以2.49萬億美元市值輕微壓過蘋果的2.48萬億美元，Amazon市值則跌至1.71萬億美元，探花位置被Alphabet取代，後者短期內有望突破兩萬億關，與微軟及蘋果成鼎足之勢。

自FB在英國Brexit牽上劍橋分析的醜聞，以至在美國總統選舉打壓前總統特朗普的言論自由後，圍繞朱克伯格與FB霉運可謂接踵而至，來自多個國家的眾多負面新聞及政策制訂者都將矛頭指向公司將利潤最大化置於其他一切事物之上，包括社會、ESG、環境及企業管治等等，而10月初FB吹哨者Frances Haugen出席國會聽證會，大爆前公司的缺德事件，幾乎將FB及朱教主塑造成全球假新聞的姑息者，是言論自由的公敵，FB空擁有全球最大的社交平台，其在今次公關危機的處理卻顯得軟弱無力。

Amazon市值則跌至1.71萬億美元，於FAAMG中的探花位置被Alphabet取代．（資料圖片）

FB第三季收入按年增35%至290.1億美元，遜市場預期，FB歸咎於蘋果新政策令小商戶精準投放廣告的能力減弱，與蘋果6月推出新私隱政策前比較，FB第二季收益按年增1倍，創去年首季以來最高增速，疫情對FB廣告收入影響輕微，倒是蘋果新規對FB不利影響尚未全面反映，令朱克伯格最擔心的是，當Google也跟隨蘋果引入私隱新規，深繫FB存亡的廣告收益將被全球兩大應用App平台卡脖子，朱教主不想寄人籬、冀另闢蹊徑的想法是無可厚非，但如此倉卒地建立元宇宙平台，須要冒極大的商業風險 。

FB宣布改名為Meta，集中火力發展「元宇宙」。（資料圖片）

iPhone橫空出世 迎來移動世紀盛宴

蘋果商業生態圈之所以成功，因為它將硬件（如iPhone和iPad）、應用軟件（Apps）及作業系統（iOS）無縫連接，Google在後兩者的成就已經非常接近蘋果，只是硬件一向是它的弱項，這與Google希望將利潤微薄的硬件市場商機讓出，藉此引入更多強援來抗衡iOS陣營有一定關係。如今FB冀圖建立本身的平台，關鍵之一是切入平台的終端設備。

不少人將2000年科網泡沫爆破的原因，歸因於當年科技水平未高度發展至實際用途，人們的創作意念可以天馬行空，但往往技術所限，未能向消費者提供更佳的服務體驗，最佳例子莫如香港電訊於九十年代引入的隨選視訊（video-on-demand），這是一項超前的商業意念，當年令人有無限憧憬，但因視訊傳送欠缺流暢度，加上成本昂貴，最終以虧蝕逾百億元結束收場，這個商業項目若延後15年，可能對香港電視業是另一番景象。

再舉另一例子，在二千年以來，互聯網應用發展不慍不火，直到蘋果iPhone橫空出世，帶動智能手機的普及，結果全球移動互聯網應用迎來井噴期，近年稱得上科網巨頭的無一不是靠移動平台起家，稍為押注移動應用不夠果斷的企業往往落後於人，但要謹記的是，為移動平台商機舖上康莊大道，卻是蘋果創辦人喬布斯超乎常人的商業敏銳度。

蘋果iPhone橫空出世，令全球移動互聯網應用迎來井噴期。（資料圖片）

VR/AR市場規模難望智能手機項背

FB本身已建立強大的Oculus硬體團隊，其在一體式的VR設備擁有極高市佔率，但整體VR市場規模剛剛起步，市調機構料今年全球VR市場規模為63億美元，至2028年將達840.9億美元，期間複合年均增長率44.8%，而較大的AR市場規模將增至2024年的770億美元，未來兩者產業雖然都在高速增長，但與2007年由iPhone帶動的智能手機產業發展比較，VR和AR無論在增速及商業潛力均難望其項背，有估計智能手機市場規模至2027年便接近8,000億美元。

事實上，元宇宙的話題並非今日方興，其相關產業近日雖再被熱議，但迄今尚未見能與iPhone驚艷度匹敵的VR或AR終端，預計需要至少5年或更時間，這類終端大小需要縮細至手機，最好是能植入人們身體之內，基建網絡要發展至6G以上技術水平，屆時元宇宙的應用方能有井噴式增長，否則暫時可視之為VR或AR遊戲或社交平台的超級硬件，任何對元宇宙市場的憧憬都應該抱著長期投資的心態。

FB將推出多項設備，以配合「元宇宙」的發展。（資料圖片）

歷史雖不一定會重演，但可以參考借鏡。2003年成立的電動車初創Tesla，公司要到2008年方生產出7部「創始人系列」的Roadster，在業務上軌道前，還差點於2018年前破產，Tesla的電動車產業也創建一個新平台，擁有以自動駕駛軟件為核心的汽車操作系統及其他應用軟件，最重要的是Tesla所構建的電動車產業具備其他競爭者難以踰越的護城河，但FB元宇宙的護城河就沒有想像般堅固了。

【財經專欄】大談漫盤•伽羅華