中國10月製造業PMI降至49.2%　進一步收縮

10月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.2%，比上月下降0.4個百分點，繼續低於臨界點，製造業景氣度有所減弱。

從企業規模看，大型企業PMI為50.3%，比上月略降0.1個百分點，但仍高於臨界點；中型企業PMI為48.6%，比上月下降1.1個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.5%，與上月持平，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

10月份，綜合PMI產出指數為50.8%，比上月下降0.9個百分點，表明中國企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。（資料圖片）

綜合PMI產出指數按月下降至50.8% 擴張步伐放緩

10月份，綜合PMI產出指數為50.8%，比上月下降0.9個百分點，表明中國企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。

國家統計局認為，10月份，受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，製造業PMI降至49.2%。從行業情況看，在調查的21個行業中，9個高於臨界點，比上月減少3個，製造業企業生產經營活躍度有所減弱。供需兩端進一步放緩。生產指數和新訂單指數分別為48.4%和48.8%，比上月下降1.1和0.5個百分點，繼續位於收縮區間，製造業生產和市場需求有所減弱。

服務業恢復放緩。服務業商務活動指數為51.6%，比上月下降0.8個百分點，景氣水平有所回落。從行業情況看，受疫情和天氣等影響，消費者更傾向於就地過節或短途周邊遊，本月鐵路運輸、航空運輸等行業商務活動指數雖位於臨界點以上，但擴張力度相對較弱，景氣水平不及近年同期；此外資本市場服務、保險和房地產等行業商務活動指數繼續低於臨界點，景氣度偏低。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1%和61.1%，高於上月8.6和4.7個百分點，其中出廠價格指數為近年高點。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學制品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業的兩個價格指數均位於73.0%以上高位區間，反映原材料採購價格和產品銷售價格加快上漲。