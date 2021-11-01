保利協鑫復牌爆升　上半年轉賺24億　譚朗蔚︰一個因素拖股價後腿

保利協鑫（3800）今早復牌，股價半日升62.63%，午收市報3.22元，成交額達90.33億元人幣。今年上半年保利協鑫更轉虧為盈，大賺24.06億元人民幣，負債率亦降至60.8%。公司業務發展不俗，債務水平進一步下降，停牌長達7個月，同期光伏板塊已炒上，保利協鑫股價或會「追落後」？專家認為，惟一個因素令股價受壓。



保利協鑫早前公佈，截至去年12月底止全年業績，及今年6月底止中期業績。公司指出，去年擁有人應佔虧損56.67億元（人民幣，下同），按年增27.74倍，收益為146.2億元，按年減少24%。不過，公司卻在今年上半年轉虧為盈，大賺24.06億元，收益為87.78億元，增加22.3%。

今年上半年虧轉盈

回看保利協鑫今年上半年業績，光伏材料業務收入佔總收入77.21%，新能源業務收入佔比21.85%，光伏電站業務收入佔比1.06%。可見，包括硅片、多晶硅在內的光伏材料業務成為最重要的收入來源。保利協鑫表示，上半年光伏產品市場需求顯著增加，光伏產品售價有所回升。

今年上半年，保利協鑫光伏材料業務收入佔總收入77.21%。（保利協鑫業績截圖）

在光伏行業供應鏈中，光伏材料業務屬光伏供應鏈的上游，多晶硅乃製造光伏硅片所用的主要原材料，下游生產商會對硅片進行進一步加工以生產光伏電池及組件。保利協鑫是為光伏行業公司供應多晶硅及硅片。

今年上半年，保利協鑫出售1.93萬噸多晶硅及17.5GW硅片，按年分別增加0.1%及增加21.5%。同期棒狀多晶硅及硅片的平均不含稅售價分別約為每公斤108.2元及每瓦0.530元，而在去年上半年，棒狀多晶硅及硅片的平均不含稅售價分別為每公斤53.2元和每瓦0.353元。產品價格大增一倍，公司毛利亦水漲船高，按年增97.5%。

「硅王」瞄準顆粒矽

保利協鑫認為，在未來碳排放權交易全面實行之際，符合能耗「雙控」趨勢的顆粒矽產品將更具有市場主動權，有效解決過去多晶矽環節在光伏產業鏈前端能耗高、排碳量大的痛點，實現光伏產業原材料生產端低耗能、高效能的行業轉變。

但在硅料領域，最流行的技術路線為改良西門子法，但其能耗、排放和成本都較高，保利協鑫想要優化矽料生產，獨闢蹊徑自主研發顆粒硅技術。但是，市場認為顆粒硅產品的質量並不突出，無法媲美改良西門子法，且顆粒硅的產能始終很低。

因此，保利協鑫聚焦多晶硅業務，2021年2月，保利協鑫宣佈，已完全掌握顆粒矽的各項成熟工藝和量產技術，並將顆粒矽年有效產能由6,000公噸提升至10,000公噸，由此正式邁入萬噸級別規模。

頻賣產降負債

除了公司毛利上升，今年上半年出售物業、廠房及設備等非經常性收入約為4.5億元。同時公司亦在加緊融資，2021年初通過股票配售的方式獲得約42億元。據公告，公司在2020年負債率為74.67%，短期借款為236.73億元，而在今年上半年其負債率已降至60.8%，短期借款降至107.15億元。

今年上半年，保利協鑫出售物業、廠房及設備等非經常性收入約為4.5億元。（保利協鑫業績截圖）

另一方面，保利協鑫加快出售旗下光伏電站的步伐，2021年三季度，保利協鑫旗下協鑫新能源，已公告或完成出售超過5.6吉瓦的光伏電站資產，並在今年完成了淨額約8.95億港元的股票配售工作，其5億美元債重組方案也於2021年6月正式獲百慕大法院批準通過。

保利協鑫停牌7個月，譚朗蔚明言，投資者心理壓力大。﹙資料圖片﹚

譚朗蔚：投資者心理壓力大

值得注意的是，保利協鑫公佈的上半年業績雖然是可發業績，惟不是標準報告，僅僅是未經審核簡明中期綜合財務報表。

對於保利協鑫頻頻賣產，是否會影響公司業務，富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，由於保利協鑫出售的光伏電站等資產屬於非核心業務，不擔心影響公司發展，反觀公司顆粒硅技術取得重大突破，且有不少訂單，雖然保利協鑫與光伏玻璃等均屬新能源物料行業，但其顆粒硅暫時沒有對手，他更直言是「獨市生意」。

譚朗蔚又指，從公司業務發展、減債等基本面來看，復牌後大升不難預料。再者，過去半年光伏板塊熱炒，保利協鑫股價或會「追落後」。但保利協鑫停牌長達7個月，可能會有部分持貨的投資者「困住7個月，心理壓力大」，或趁股價大升離場，故該股或湧現沽壓，未進場的投資者，宜觀望數日，待股價穩定後再作部署。

保利協鑫今早一度爆升逾七成，高見3.62元，惟之後回落，截至中午收市，未能再創盤中新高。