造車新勢力10月交付量　小鵬汽車領先　蔚來敬陪末座

造車新勢力公佈今年10月汽車交付量，小鵬汽車（9868）總交付量、增速領先，蔚來（NIO）受生產線改造影響，交付量下降。

小鵬汽車10月總交付量10,138台，按年大增233%；截至2021年10月31日的年度累計交付達到66,542輛，按年增長289%，其中包括45,271輛智能轎跑P7。小鵬汽車指，繼續擴大其超充設施以滿足日益增長的用户需求，截至2021年9月30日，公司已於全國鋪開439座小鵬品牌超充站，覆蓋全國121個城市。同時，公司在全國221個城市，鋪開1,648座充電站，為用户提供免費的超充服務。

理想汽車（2015）10月交付7,649輛理想ONE，按年增長107.2%；2021年前十個月，理想汽車總交付量達62,919輛。理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，理想ONE僅用708天便實現十萬輛的生產下線，創內地造車新勢力最快單車型破10萬輛的紀錄。 10月份理想ONE新增定單數量超過14,500單，正在和供應商全力合作恢復毫米波雷達的供應，儘可能地縮短用戶提車等待週期。

蔚來10月交付3,667輛汽車，按年下降27.5%。蔚來汽車表示，9月28日至15日生產線重組升級、新產品上市準備等導致產量減少，以及供應鏈出現一定波動，對10月份的整車交付影響較大。