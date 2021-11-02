雙十一「貓狗大戰」開鑼　中概股爆升　恒指料止五連跌｜早市部署

本周四美聯儲議息會議討論收水前，恒指上日一度失守二萬五大關。不過，隔晚美股三個主要指數都創日內新高及收市新高，當中科技股主導的納指表現最強，近日屢破頂的成分股Tesla，再升逾8%。

中概股亦造好，特別是直播平台股虎牙及嗶哩嗶哩(B站)急升逾10%，憧憬內地雙十一購物節推高流量，龍頭股阿里巴巴及騰訊音樂齊升3.2%-7%，料港股今日有望回升，終止連續五日跌浪。



Tesla再破頂 蔚來及小鵬跟隨向好

美股方面，據媒體統計，80%以上的已公佈三季報標普500成份股公司業績，優於市場預期，支持標普500指數連日破頂，收市再升0.2%，報4613點。道指及納指亦各升0.3%及0.6%。成分股Tesla，再升逾8%，支持中資電動車蔚來汽車及小鵬汽車齊升2.7%-3.6%。

電商股拼多多及京東走高逾5%

踏入十一月，內地雙11購物節步向高潮，俗稱的「貓狗大戰」，即是京東及淘寶天貓兩大電商的競爭正式開打，刺激中概科技股板塊普遍走高，當中電商股拼多多及京東走高逾5%；直播平台股升勢更強，虎牙直播及嗶哩嗶哩急升逾10%。當中虎牙直播旗下虎牙戶外，聯合天貓雙十一進行推廣活動及抽獎。

至於科網龍頭股阿里巴巴及騰訊的美股預託證券亦造好，較本港收市價分別升近4%及3%，由於兩大龍頭皆為恒指成分股，因此能夠料能支撐恒指今日擺脫連續五日跌浪，初步看有力收復50天線(約25300點)。至於恒生科指亦料一同走高，初步看重上6400點。

平保旗下華夏幸福近80億人幣債務未能如期償還(資料圖片)

平保旗下華夏幸福近80億人幣債務未如期還

雖然科技股今日跟隨外圍有望走高，不過，金融股要留意平安(2318)的股價表現，因為其地產子公司華夏幸福(600340.SH)再爆出近80億人民幣(下同)債務問題。上日收市後，華夏幸福公布，近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等債務形式的債務本息金額79.16億元。截至目前，公司累計未能如期償還債務本息合計939.79億元。現時平安已經是華夏幸福最大股東，持股量25.2%。