商務部鼓勵家庭儲存生活必需品引猜想　官媒：不要過度解讀

中國商務部印發通知，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要，這句話卻引出各種猜想，在網絡上引起熱議。中國官媒隨後發文稱，不要過度解讀甚至誤讀儲存一定生活必需品。

中國官媒《經濟日報》11月2日發文稱，不要過度解讀甚至誤讀儲存一定生活必需品。文章提到，網友的密切關注可以理解，但如果因此過度腦補，累積焦慮，完全沒有必要。通知的本意就是怕疫情散點突發讓人們措手不及，大家想象力不要太豐富。

文章強調，通知中的這句話，主要是針對疫情防控，部分小區臨時封控，可能造成生活不便。從長期看，也是倡導居民提高應急管理意識，增加必要家庭應急商品儲備，作為國家應急體系的必要補充。

截至發稿，「商務部部署蔬菜等生活必需品市場保供穩價」詞條登上微博熱搜榜第三，有網友評論稱，「就算解放台灣也用不着囤積食品，」還有網友表示，「商務部文件裏這話每年都有，並不是今年才有，年底商務部部署蔬菜等生活必需品市場保供穩價是重點工作。即便未來台海衝突，蔬菜等生活必需品國內供應也不存在什麼問題，大家還是不要聽風就是雨。」

濟南免費發放萬個戰備應備包

同時引起熱議的還有濟南免費發放1萬個戰備應急包，配合商務部鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品的消息，更是引起網友諸多猜想。

據《澎湃新聞》報道，濟南市人防辦向濟南市1萬個家庭發放人防戰備應急包是2021年濟南市政府22件為民辦實事之一。自9月15日9點至24日17點由市民報名參加搖號申領，全市共有5.3萬餘個家庭獲得有效搖號抽籤資格。

人防戰備應急包是人防部門針對防空襲和防災減災需要而配備的物資便攜包，包內主要配備有醫療急救包、自救互救器材和個人防護用品等應急自救物品，適用於在遭受空襲或發生地震、火災、交通事故等自然災害或突發事件時人員進行應急自救互救。