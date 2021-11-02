雙11電商股博反彈？　專家：阿里龍頭地位受考驗　寧選直播平台股

踏入十一月內地雙十一購物節開鑼。電商平台阿里淘寶、京東及拼多多等率先推優惠提前開鑼，有超2.600個品牌的成交額，在雙十一開售首小時，已經超過去年全天。憧憬銷售旺場，帶動一眾電商平台股走高，當中在內地擁有8.5億個活躍買家的電商龍頭拼多多，周一美股收市抽高半成。今年以來內地對電商的反壟斷競爭監管不絕，令多間電商估值跌至低位，投資者觀望能否借東風乘勢反彈。專家指出，現時三大龍頭淘寶、拼多多及京東的競爭激烈，看好直播平台股多於電商平台。



藝人李靄璣、天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅先生、網購達人 Wendee Ng 分享天貓雙 11 的購物攻略(左至右)

去年雙十一銷售超8400億 阿里佔一半

雙11購物節步向高潮，俗稱的「貓狗大戰」，即是京東及淘寶天貓兩大電商的競爭正式開打。今年的「貓狗大戰」從往年的11月11日提前至11月的首日，天貓開賣第一個小時，超過2,600個品牌的成交額超過去年全天。

參考去年雙十一內地的電商銷售數字，雙十一全周期（11月1日至11日）內地銷售額達8403億元，按年增長29%，佔全年網絡零售總額的7.1%。當中天貓平台成交額穩佔市場份額的一半，金額達4,982億元，按年升26%，創下過去三年來最快增長。京東平台的累計下單金額超2,715億，按年升32.8%。

周一美股中概科技股板塊普遍走高，電商股拼多多及京東走高逾5%；直播平台股升勢更強，虎牙直播及嗶哩嗶哩急升逾10%。當中虎牙直播旗下虎牙戶外，聯合天貓雙十一進行推廣活動及抽獎。

雙十一開鑼，電商股拼多多及京東在美股單日走高逾5%(資料圖片)

專家關注阿里10億用戶目標難度高

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，由於近期內地近期公布的零售銷售數據疲弱，對於今年的雙十一購物節，市場觀望網上銷售數據增長，將會是反映消費能力的指標。

現時內地仍處於消費升級的階段，不過由於三大電商巨頭的競爭日益激烈；加上，電商巨頭阿里亦表示業務重心不單單是聚焦在GMV的升幅，反而是整個商家行業生態圈能否持續發展，例如在幫助小商家開台上，增加提供優惠政策，因此，從電商的營運角度看，是增加了營運的開支投入，市場關注未來一兩季的利潤變化，多於今次的網上銷情。

阿里表明利潤及額外資本投入用於支持平台商家

早在今年5月阿里發布全年業績時，阿里管理層表明會大增對商家扶持，市場一直憂慮對集團的利潤造成負面影響。阿里巴巴集團首席財務官武衛當時表示，計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，並認為此舉將有助增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

至於用戶數目方面，阿里管理層亦訂下進取的目標。去年阿里巴巴生態體系全球年度活躍消費者（AAC）超過10億，其中8.91億來自中國零售市場、本地生活和數字媒體及娛樂平台，約2.4億來自海外。

管理層表示，希望在新財年，阿里能在中國消費市場，再增加1億以上的年度活躍消費者，盡快實現中國消費市場年度活躍消費者超過10億。

三大電商中 拚多多年活躍買家8.5億稱冠

對此，郭家耀指出，由於內地網絡消費的競爭激烈，拚多多的活躍用戶量已經超越了阿里淘寶及天貓，認為阿里的活躍消費者目標，達成的難度較高。

因此在零售電商股份方面，會看好拚多多多於阿里，特別是拚多多的社區團購業務進展快，對活躍用戶的增長推動力較高。

不過若論整體銷售額，阿里的天貓仍舊穩佔龍頭地位。參考國元證券數據顯示，2018年至2020年，三年間天貓的於雙十一當日的成交額佔整體電商金額，分別是67.9%、65.5%及59.1%。至於排名第二的京東，市場份額分別是17.3%、17.2%及26.5%。

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，嗶哩嗶哩用戶年輕消費力高，可上望700元。(資料圖片)

嗶哩嗶哩用戶消費力強 股價上望700元

比較三家內地電商龍頭的用戶數字，截至6月底，拼多多年活躍買家達到8.5億，單季新增2,610萬，繼續拋離阿里，不過增速已是連續第二季放緩。至於阿里年活躍買家為8.28億，單季新增1,700萬。而第三的京東用戶單季新增3,200萬人至5.319億

相較消費電商平台，他較為看好視頻直播商，例如俗稱B站的嗶哩嗶哩，他指出B站集視頻、動漫內容及直播銷售於一身，同時用戶主要是較年輕的90後，消費力強，同時股價經歷數個月調整後，估值開始有支撐，可以現價約610元左右買入，上望700元。

內地今年以來對電商平台嚴格監管，雙十一前夕，北京市市場監管局指出，為引導電商企業進一步規範網絡促銷行為，促進公平競爭等，該部門聯合召開規範雙十一網絡集中促銷活動行政指導座談會。據了解，京東、阿里、美團、微店、小米、抖音、快手、聚美優品、當當、蘇寧易購、國美、拼多多、唯品會、寺庫14家重點電子商務平台企業，參加了該座談會。