藥明生物上調今明兩年收入及盈利預測增幅　中金升EPS預測

藥明生物（2269）日前舉行電話會議，會上管理層講及今年第三季最新業務情況，將今年收入及盈利預測指引提高。公司原來預期今年全年收入及盈利增長65%，上調至增長75%；同時將明年收入及盈利增長幅度，由40%升至45%。

大和於報告引述藥明生物管理層指出，截至今年9月底，在手項目已增至441個，其中31個項目已處於臨床第三階段，6個為商業化項目；同時在今年第3季，有13個外來項目列入藥明生物的正在開發新藥物之列。大和指出反映出公司有能力在全球市場獲取項目。隨著正在開發的新項目數目，帶動藥明生物在手訂單總額達到133億美元，當中24億美元會在未來3年轉化成收入，該行認為可提升公司的收入增長能見度。

料年底時商業化項目增至7個

大和又指出，在今年第三季藥明生物增加2個商業化項目，其商業化項目數目增至6個，管理層預料全年可獲7個商業化項目，並引述管理層預期在2022至23年，每年可增加2至4個商業化項目，在2024至25年則每年增加4至6個商業化項目。

至於與新冠肺炎相關項目，大和引述藥明生物管理層，預料今年來自新冠肺炎產收入為30億元人民幣，佔今年整體收入約3成；又預期明年來自有關產品收入為20億美元。管理層又指出，來自新冠肺炎產品收入中，40%來自單抗抗體產品，60%來自疫苗。

大和予藥明生物目標價為167元，評級為「買入」。

中金予目標價160元

至於中金則指出，預期明年藥明生物來自恒常項目收入增長達70%，又預料至2022年及2023年，該公司商業化項目分別達到10個及13個。公司正在磋商有關mRNA疫苗及藥物生產，該行預料相關項目可於短期內落實。

中金於報告內指出，藥明生物目前擁有13間工廠，其中6間為自建工廠，7間為新收購廠房。該公司預期今年資本開支為80億元人民幣，2022年及2023年資本開支為50億元及介乎40到50億元人民幣，又預期明年自由現金流可達到正數。

中金將藥明生物今﹑明兩年每股盈利上調3%及2%至0.72元人民幣及1.04元人民幣，維持「增持」評級，按現金流折算模式，予目標價為160元。