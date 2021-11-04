監管潮港股續捱打　港府宜正視調整股票印花稅強化優勢｜許繹彬

踏入11月，美股不論道指或納指都不斷創出歷史性新高，氣勢如虹，市場充滿「歌舞昇平」之勢，從圖表來看，暫根本完全沒有回吐之感；反觀港股卻出現「詩人獨憔悴」的情況，投資者滿以為在擺脫傳統股災十月的魔咒後，在美股的強勢帶領下，終於可以「有啖好食」，但事與願違。

截至昨天（3日）港股更出現七連跌，由上月26200點急插至跌穿25000點，投資者對港股現況確實有點「摸不著頭腦」，完全是在捱打。由於港股仍然去向未明，投資者不妨留意周期性需求股，正值冬季臨近，主要從事羽絨服裝產品的波司登（3998）或出現短炒情況。

筆者認為，港股走勢突然轉弱，與世界股市背馳，可能與政策監管有關，先有官媒高調批評在美上的香港券商在內地無牌經營及涉嫌違犯個人信息法，後有國家衛健委發布《互聯網診療監管細則（徵求意見稿）》，對醫療機構各類監管方面列出了細緻的規定。消息一出， 一眾網絡醫療股如平安好醫生（1833）等股價直插。而今個星期美國議息，收水聲音隨即又再次奏起，拖累科技股「跌定先」。

另一方面，港股再現配股集資潮，繼李寧（2331）意外集資後，巨無霸比亞迪（1211）又再向市場伸手抽水；而北水突然停止灌救，導致成交萎縮得驚人。投資者在種種不明朗因素充斥下，逼不得已「轉攻為守」相信亦無可厚非。

惟筆者對現行的景況感到憂慮，原因是本港投資者現今對投資美股並不陌生，現階段港股「一淡死水」，與美股的「氣勢如虹」相比，略嫌欠缺吸引力。再比較兩地的買賣成本，單從印花稅來看，美國明顯更佔優勢。如情況仍然未有改善，相信港股成交會更難走出谷底，故筆者亦呼籲港府宜正視調整股票印花稅之政，這樣才能與其他市場爭一日之長短。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。