中國發改委一晚連發五文　煤企主動降價　動力煤價每噸跌穿千元

中國發改委周三（3日）於官微連發五條和煤炭有關的消息。

《界面新聞》報道，中國發改委稱，繼內蒙古伊泰集團、蒙泰集團、匯能集團和興隆集團等多家民營企業主動下調坑口煤售價後，國家能源集團、中煤集團等國有企業也相繼主動下調煤價。

此外，在近日中國煤炭運銷協會召開的會議上，全國10多家主要煤炭企業紛紛表態跟進，主動將主產地5500大卡動力煤坑口價格降至每噸1,000元人民幣以下。

從市場監測情況看，10月下旬以來，全國坑口、港口煤價均大幅下降，隨着後期煤炭產量提升，煤炭市場供需形勢將進一步改善。

國家能源集團、中煤集團是中國第一、第二大煤炭集團。內蒙古伊泰集團、蒙泰集團、匯能集團和興隆集團的煤炭資源多集中在內蒙古。

發改委還發文表示，根據關於開展煤炭產地存煤場所清理整頓工作的部署，山西、內蒙古、陝西立即開展專項整治行動，通過設立舉報電話、實地調查檢查等方式，對本轄區內存煤場所進行全面摸排，分類加強監管和清理整頓，堅決清理取締未經批准以及未辦理用地、環保、安全等手續的存煤場所，嚴厲打擊利用違規存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為，切實維護煤炭經營市場秩序。

此外，為保障和督促煤炭中長期合同簽約雙方積極足量履約、規範長協煤流通秩序，按照煤電油氣運保障工作部際協調機制相關部署，11月3日上午，發改委組織召開全國長協煤流向監管工作視頻會議，介紹並部署煤炭中長期合同履約監測系統數據填報工作，線上線下參會人員超千人。

會議強調，長協煤不僅是穩定市場的「壓艙石」，更是發電、供熱等關係國計民生重點領域用煤保障的「主力軍」，強化長協煤流向監管、督促簽約雙方積極履約，對於做好今冬明春乃至今後能源保供工作具有重要意義。

會議提出三項要求，一要高度重視，充分認識煤炭中長期合同履約監管的重要性；二要落實責任，及時準確填報長協煤供應接收數據，當前所有參與今年四季度補簽中長期合同的煤礦、燃煤電廠、熱電廠和民用採暖燃煤供熱企業都要納入長協煤流向監管系統數據填報的企業範圍；三要強化監管。

發改委還發布了最新存煤和產量數據。隨着全力推動煤炭增產增供，加強產運需銜接，不斷提高電煤供應和調運能力，10月以來，全國電廠供煤持續大於耗煤，存煤水平快速提升。

11月2日，全國電廠存煤突破1.1億噸，較9月底增加超過3,100萬噸。尤其是10月19日以來，電廠供煤屢創新高，供煤大於耗煤最高達到230萬噸，電廠存煤快速攀升。

11月2日，全國煤炭日產量達到1,167萬噸，接近今年產量最高峰值，為今年以來產量第二高峰，較10月初增加約100萬噸。隨着各項增產增供措施持續落地見效，全國煤炭日產量有望突破1,200萬噸。

此外，發改委還發文稱，約談了《期貨日報》，針對其發布的關於煤炭保供穩價工作的失實報道，要求其嚴守真實、客觀、公正原則，嚴禁捏造、散布煤炭相關不實訊息。對於失實失範報道線索，國家發展改革委將轉請宣傳主管部門依法依規予以處理。

受上述消息影響，11月4日，動力煤主力合約重新呈下跌趨勢。截至午間收盤，報929.6元/噸，下跌0.43%。

自國家出手調控以來，動力煤主力合約已連續下跌11個交易日，從最高1,982元/噸，跌朱目前的千元以下。但11月3日，動力煤主力合約出現短暫上調，截至當天下午收盤，收漲8.86%。