許家印：恒大過去年5年半　已還貸款本金加利息2.61萬億元人民幣

自恒大陷入債務危機以來，恒大董事長許家印多次在講話中提到要全力以赴復工復產保交樓，恒大內部最新的一次會議上，許家印為給員工鼓勁加油，道出一組驚人數據。

據《券中社》4日報道，知情人士透露，恒大4日的內部會議上，許家印給員工鼓勁加油時說：「越是公司困難的時候，大家越要有定力，房地產是資金密集型行業，需要龐大的現金流。」

許家印道出一組數據，從2016年1月1日到2021年6月30日，5年半的時間，恒大幾項主要的支出就達5.01萬億元人民幣，其中歸還到期貸款本金22,500億元人民幣，支付貸款利息3,670億元人民幣，交納稅金2,216億元人民幣，支付土地款9,634億元人民幣，支付工程款、材料款等建安費用9,736億元人民幣，管理及營銷費用支出2,381億元人民幣。

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許家印強調，必須全力以赴復工復產保交樓，才能恢復銷售，才能恢復正常經營，才能歸還各方面欠款。

10月22日，許家印講話中提到，恒大要全面實施現樓銷售，全面壓降銷售規模。

會上，許家印宣佈了恒大化解風險自救的三大戰略決定：一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三是10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。「復工復產保交樓」作為恒大當前的頭等大事，許家印強調，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能保質保量向業主交樓，才能解決上下游合作伙伴的商票兑付，才能完成財富產品的兑付，才能逐步歸還金融機構的借款。