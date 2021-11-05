芒格：中國應對經濟繁榮比美國更聰明　但自己更喜歡美國的制度

美國億萬富翁、巴郡哈撒韋公司副董事長查理芒格近日接受採訪時，盛讚中國是一個聰明的國家，其本人是中國共產黨管理經濟的超級粉絲。

《環球網》報道，查理芒格現年97歲，是美國著名投資家、商人和前房地產律師。其目前就職的巴郡哈撒韋公司由沃倫巴菲特控股，兩人是最親密的商業夥伴及老朋友。

據福布斯富豪榜統計，截至2021年1月，芒格資產淨值估計為19億美元。巴郡哈撒韋公司如今位列2021年《財富》美國500強企業第6位，年利潤高達425億美元。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，芒格告訴CNN，令他印象深刻的是，北京方面意識到，在經濟繁榮期放任發展會給國家帶來巨大麻煩。「中國採取的做法是嚴控經濟繁榮度，而非乾等大蕭條來臨。我很佩服這一點。在這方面，他們比我們聰明。」芒格注意到，世界上兩個最大經濟體的意識形態截然不同。他說：「共產主義中國在面對繁榮時比資本主義美國更聰明，這讓我覺得很有趣。就像我知道很多人都比我聰明，難道不應該有一個在某些方面比我們更聰明的國家（激勵我們）嗎？」

在談及施政風格和制度問題時，芒格表示，自己更喜歡美國的制度，但考慮到中國面對的獨特問題，「我認為他們的制度比我們的制度更適合他們」。對於中國的人口政策問題，芒格表示，中國有能力通過限制人口增長的積極措施克服人口過剩問題，而美國這樣的國家不可能做到這一點。「他們在遇到人口過剩問題時能有當時的政策去應對，是很幸運的。我認為我們不應該假設世界上所有其他國家，無論遇到什麼問題，都應該像我們政府這樣做。這是非常自負、以自我為中心的想法。我們的政府適合我們，但他們的政府也適合他們。」

芒格補充道，中國的快速增長使數百萬人擺脱貧困。「這是人類歷史上最顯著的成就之一，是中國人30年就完成的事業。」

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）此前報道，芒格在今年5月巴郡·哈撒韋公司的年度股東大會上也發表過類似言論。他當時表示，希望美國金融監管機構學習中國，招致美國國內不少批評。但芒格堅稱不後悔自己發表的言論，因為「中國共產黨做了正確的事情」。