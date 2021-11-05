曾俊華貼Kayan9896合照　網民：可唔可以幫香港debug？｜溫多娜

前財政司司長曾俊華離開政府後，加入保泰人壽（Bowtie）出任資深顧問，去年更親身上陣，為公司拍廣告！

不過今年的廣告主角，就已經變成Youtube channel「試當真」入面，其中一位女演員吳家忻。曾俊華於社交平台，貼出與吳家忻的合照，說經同事介紹之下遇到「Kayan9896」，「出道短短一年，Kayan 已經接替咗我上年嘅任務，飾演今年 Bowtie Debug 主題廣告嘅女主角。」

他又向大家解釋「Debug」的概念，更回想當年於大學的一段經歷，「 Debug向來普遍用於電腦程式編寫，意指改良，為求更好嘅結果。我諗起以前喺大學時期做過嘅程式編寫 ── 當時用嘅電腦語言叫做 Fortran IV，係世界上第一個擺脱「0同1」而轉用更接近人類語言嘅 Coding 方法。Fortran 嘅出現大幅度提升咗程式嘅可讀性，令更多人可以更容易理解同埋學習，間接促進咗好多科學上嘅新發展同進步。」

曾俊華又說，自己好鍾意「Debug」呢個概念，「因為 Debug 象徵住解決更多問題，為世界帶嚟進步，呢個係新時代企業嘅責任。」

曾俊華於2017年曾參選特首選戰，最終落敗。不少網民就留言，問他「你可唔可以幫香港debug？」「咁就四年了....薯片叔叔會出嚟幫香港頂吓嗎？」，似乎是希望他再次出選特首。