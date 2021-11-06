港股二萬五不保　專家指內房債打撃信心　恒地新地王無助股價

美聯儲一如預期啟動收水，雖然美股創新高，不過本周恒指五日交易日中下跌四日，全周累跌506點，跌幅達2%。專家直言對港股「無眼睇」。受到內房佳兆業（1638）再度爆出債務問題影響，多隻藍籌重磅股遭沽售，例如重磅股滙豐銀行（0005）單日挫近4%，已經脫離基本面，反映投資者信心全失，相信恒指難有突破，有機會回試區間底部23681點，建議投資者不宜倉猝貪平入市。



多間內房股一周跌逾15%(巨子製圖)

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時指出，對港股表現感失望，特別是周五多隻恒指成分股明顯拉低，例如重磅股滙豐。雖然是受到英國意外不加息所拖累，不過單日挫近4%，港股股價較倫敦股價更疲弱，認為跌幅已經超越基本因素，是反映港股投資者信心全失。

重磅股滙豐跌幅超越基本面 反映投資者信心全失

他又指，本周又有內房佳兆業的債務問題，股價創出歷史新低後，更於周五停牌，令大市氣氛十分負面，認為恒指短期難有突破向上機會，料會持續於區間橫行。

繼恒大（3333）債務問題後，另一家房企佳兆業近日亦未能償還理財產品債務，股價跌至1元，系內四間公司，包括佳兆業資本、佳兆業美好和佳兆業健康更於周五一同宣布停牌，觸發多間上市內房股沽壓沉重，全周跌幅超過15%（詳見附表）。佳兆業本周向投資者公布兌付方案，將以錦恒財富產品的到期時間為順序，採用分期兌付的方式陸續兌付本金和利息，有關理財產品本金連利息合共為127.88億元人民幣。

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時指出，重磅股滙豐銀行，雖然是受到英國意外不加息所拖累，不過單日挫近4%，港股股價較倫敦股價更疲弱，認為跌幅已經超越基本因素，是反映港股投資者信心全失。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

恒大兩日沽恒騰套現近8億元

現時集團計劃出售18個深圳項目，價值818億，爭取明年底前完成。有消息指華潤置地（1109）等央企國企，擬接手佳兆業深圳部分舊改項目。早前內媒報道，深圳監管部門於周五召開專題會議，討論花樣年（1777）、佳兆業兩個企業流動性問題。

至於中國恒大亦加緊在市場沽售股票套現，兩日間拋售逾3億股恒騰網絡（0136）， 套現7.17億元。據港交所披露易顯示，中國恒大在11月4日和11月5日連續兩天拋售恒騰網絡股份，持股量從26.55%降為22.98%。

中環新海濱3號用地模擬圖。（發展商圖片）

恒地508億奪中環新地王 投行憂影響派息

彭偉新認為，現時內房債務問題持續困擾大市，內房股固然不能沾手，即使是本港地產股，又或是傳統的高息收租股，亦受到市場氣氛所拖累而捱沽。本周香港中環新海濱地皮以508億元賣出，創下本港有史以來最貴賣地紀錄，奪得地王的是恒地集團，繼四年前以超高價奪得同區美利道商業地後，再下一城。不過，彭偉新指出，投得新地王亦無助集團股價，始終集團只是趁現時低息環境去買地，投資本港商業收租項目，未來派息或受影響。

美銀證券發表報告指，投地作價合理，撇除政府及公眾用地後的樓面呎價為31,463元。對是次恒地中標並不意外，因集團在鄰近的國際金融中心（IFC）擁有權益，具有潛在協同效應。該行估算項目的初步淨物業收益率為2.4%，稍低於中環市場今年第三季的2.7%。

美銀估計集團的淨負債比率將有今年6月底的20%上升至35%，為集團歷史淨負債比率範圍的高位，認為是次項目投資龐大，意味派息上升潛力較小。該行亦認為是次龐大投資或拖慢恆地農地轉換及舊區重建的步伐，因為都需要前置資金投入。

花旗研究報告指，管理層著眼長期資本增值，但相信投資者或有負面看法，因增加利息負擔，影響派息前景。預期一、二期項目分別於2027及2032年落成，發展周期長。

恒地副主席兼執行董事林高演則表示，集團資金充裕，直言就算明天支付地價也沒有問題，又指集團派息政策完全不變，沒有計劃供股。