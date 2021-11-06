騰訊下周三公布季績　大行料廣告增長放緩　高盛看好具元宇宙概念

騰訊（0700）周三（10日）公布截至9月底止第三季業績。騰訊股價近期顯著走弱，市場關注第三季業績是否顯著受壓，特別是網遊及廣告業務最新的狀況。

隨著中國監管部門嚴打在線教育公司，以及對彈幕廣告的整治行動，大行均預料對騰訊的廣告收入增長帶來一定影響。

中信里昂：目標價780元

中信里昂發表報告指，估計騰訊第三季業績疲弱，總收入按年增長放縵至17%，經調整EBIT按年上升5.2%。其中，手遊業務收入增長或只有7.8%，原因是季內在監管收緊下公司減少宣傳，以及缺乏新遊戲推出帶動。廣告收入方面，亦預期受到監管收緊影響。

中信里昂認為，由於騰訊加大投資在新增長驅動業務，加上熱款遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》推出，預計第四季收入增長會有改善，重申「買入」評級，目標價780元。

隨著教育行業被監管部門重打，預計相關需求減弱拖累騰訊廣告業務增長。

美銀上調目標價 維持「買入」

美銀證券發表報告，預計騰訊第三季收入按年增長15%，至1,440億元人民幣；其中手遊收入達440億元人民幣，增幅由第二季的13%放緩至11%。

隨著教育、房地產等行業的廣告需求下降，加上受到開放式應用展示監管禁令影響，美銀預測騰訊第三季廣告收入約240億元人民幣，增長13%。

同樣地，美銀證券看好騰訊的持續投資，決定上調目標價，由626元升至651港元，維持對其「買入」投資。

元宇宙計劃願景包括多個領域的虛擬實境。（FB直播截屏）

高盛：騰訊將受惠元宇宙發展

高盛發表研究報告，該行認為騰訊近期成功推出英雄聯盟手遊及王者榮耀IP改編遊戲，相信受到的監管影響比市場預期更溫和。

該行預計，騰訊第三季收入將按年增長16%，至1,456億元人民幣，經調整淨利潤料下跌3%至314億元人民幣。

另外，近期元宇宙概念興起，高盛認為騰訊作為全球最大遊戲公司及中國最大社交平台，隨著元宇宙發展，公司在遊戲中提升社交參與度的戰略，以及海外遊戲相關投資等，將有助於推動海外遊戲收入及利潤增長。

至於監管部門對開屏廣告的整改等相關法規，高盛認為騰訊增長相比同行更具韌性，故對第三季及近三年收入與淨利潤預測大致不變，調整幅度介乎0%至下降2%，目標價由755元降至748元。