陳茂波：料今年度財政赤字將遠低於年初估算

財政司司長陳茂波今日（7日）發表網誌稱，香港屬細小的外向型經濟體，政府收入極大程度隨經濟周期及市場氣氛所牽動而變化。今年受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，電子消費券為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，為政府收入提供改善的空間。

補地價收入達歷史新高

陳茂波指，部份市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高（截至10月底逾400億元）；加上上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期，可以預計，今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

透支未來將潛藏難以評估的風險

陳茂波提到，今年源自土地的非經常收入雖然可觀，部分彌補了開支急增的問題。但是，正如個人理財，如果在樓市、股市「賺到錢」，獲利後當然可以用作其他投資和消費，但總不能因一次獲利而預期未來會持續同樣獲利。如果按此預期而承諾在經常項目大增開支，這種「透支未來」的想法將潛藏難以評估的風險。

陳茂波又指，踏入11月，正籌備開展下年度《財政預算案》諮詢工作，《預算案》的工作除了為《施政報告》配備資源，同時也需要有效分配公共資源，以更好地推動政府工作及公共服務。社會不同環節或組群的需要也很多樣化，政府需要務實地衡量問題的緩急先後，確立資源的分配優次，才能逐步處理好不同的需要。