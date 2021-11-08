中央重磅發布：推廣氫燃料汽車示範應用　嚴控煤炭消費增長

11月7日，中共中央、國務院發布《關於深入打好污染防治攻堅戰的意見》（下稱《意見》），從加快推動綠色低碳發展、深入打好藍天保衛戰、深入打好碧水保衛戰、深入打好淨土保衛戰、切實維護生態環境安全、提高生態環境治理現代化水平、加強組織實施七個方面共提出40條細則。

中國媒體券商中國11月8日報道，《意見》提出，將建設完善全國碳排放權交易市場，有序擴大覆蓋範圍，豐富交易品種和交易方式，並納入全國統一公共資源交易平台。同時，將加快推進排污權、用能權、碳排放權市場化交易。

值得注意的是，在深入打好藍天保衛戰上，《意見》提出，深入實施清潔柴油車（機）行動，全國基本淘汰國三及以下排放標準汽車，推動氫燃料電池汽車示範應用，有序推廣清潔能源汽車。

多家機構指出，氫燃料電池汽車是新能源汽車的重要技術路線之一，遠期來看，氫燃料電池車有望實現與柴油車平價並減少能源消耗成本。在受到國家政策大力支持下，氫能和燃料電池汽車產業將迎來重大發展機遇，產業鏈的主要企業市場關注度有望逐步提升。

到2025年重污染天氣、城市黑臭水體基本消除

《意見》指出，應該看到，中國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力總體上尚未根本緩解，重點區域、重點行業污染問題仍然突出，實現碳達峰、碳中和任務艱鉅，生態環境保護任重道遠。

為此，《意見》要求，以實現減污降碳協同增效為總抓手，以改善生態環境質量為核心，以精準治污、科學治污、依法治污為工作方針，統籌污染治理、生態保護、應對氣候變化，保持力度、延伸深度、拓寬廣度，以更高標準打好藍天、碧水、淨土保衛戰，以高水平保護推動高質量發展、創造高品質生活，努力建設人與自然和諧共生的美麗中國。

《意見》提出，目標到2025年，生態環境持續改善，主要污染物排放總量持續下降，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）濃度下降10%，空氣質量優良天數比率達到87.5%，地表水Ⅰ-Ⅲ類水體比例達到85%，近岸海域水質優良（一、二類）比例達到79%左右，重污染天氣、城市黑臭水體基本消除，土壤污染風險得到有效管控，固體廢物和新污染物治理能力明顯增強，生態系統質量和穩定性持續提升，生態環境治理體系更加完善，生態文明建設實現新進步。

《意見》還提出，到2035年，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

加快推進排污權、用能權、碳排放權市場化交易

《意見》從加快推動綠色低碳發展、深入打好藍天保衛戰、深入打好碧水保衛戰、深入打好淨土保衛戰、切實維護生態環境安全、提高生態環境治理現代化水平、加強組織實施七個方面共提出40條細則。

其中，《意見》提出，將深入推進碳達峰行動。在國家統一規劃的前提下，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。統籌建立二氧化碳排放總量控制制度。建設完善全國碳排放權交易市場，有序擴大覆蓋範圍，豐富交易品種和交易方式，並納入全國統一公共資源交易平台。

將推動能源清潔低碳轉型。「十四五」時期，嚴控煤炭消費增長，非化石能源消費比重提高到20%左右，京津冀及周邊地區、長三角地區煤炭消費量分別下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消費量實現負增長。原則上不再新增自備燃煤機組，支持自備燃煤機組實施清潔能源替代，鼓勵自備電廠轉為公用電廠。

將堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展。依法依規淘汰落後產能和化解過剩產能。推動高爐-轉爐長流程鍊鋼轉型為電爐短流程鍊鋼。重點區域嚴禁新增鋼鐵、焦化、水泥熟料、平板玻璃、電解鋁、氧化鋁、煤化工產能，合理控制煤制油氣產能規模，嚴控新增煉油產能。

將健全生態環境經濟政策。擴大環境保護、節能節水等企業所得稅優惠目錄範圍，完善綠色電價政策。大力發展綠色信貸、綠色債券、綠色基金，加快發展氣候投融資，在環境高風險領域依法推行環境污染強制責任保險，強化對金融機構的綠色金融業績評價。加快推進排污權、用能權、碳排放權市場化交易。全面實施環保信用評價，發揮環境保護綜合名錄的引導作用。

將推動氫燃料電池汽車示範應用

值得注意的是，在深入打好藍天保衛戰上，《意見》還提出，將持續打好柴油貨車污染治理攻堅戰。深入實施清潔柴油車（機）行動，全國基本淘汰國三及以下排放標準汽車，推動氫燃料電池汽車示範應用，有序推廣清潔能源汽車。進一步推進大中城市公共交通、公務用車電動化進程。

除本次意見外，在近期，多項文件都對新能源汽車行業提出了部署。在10月24日，中共中央、國務院發布《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》。10月26日《2030年前碳達峰行動方案》發布。

東莞證券指出，在中國2030年碳達峰、2060年碳中和的目標指引下，能源結構轉型和發展新能源汽車是必由之路。氫燃料電池汽車是新能源汽車的重要技術路線之一，近年來受到國家政策的大力支持，氫能和燃料電池汽車產業迎來重大發展機遇，產業鏈的主要企業市場關注度有望逐步提升。

申港證券指出，按照規劃目標保守估計，2030年新能源汽車銷量可達1200萬輛，相較於2021年約320萬輛的銷量，總量仍有4倍增長空間。若考慮到電池容量增長、混動技術發展、換電技術推廣等因素，在新能源汽車電池、混合動力新技術、氫燃料電池領域以及傳統的節能減排領域的彈性將更為可觀。

中金公司認為，商用車天然對載重、長途運輸、低温啟動有着較高的要求，而鋰電路線難以解決這三個難題。即便固態裏電池技術成熟，載重與充電時長仍會掣肘鋰電在商用車的應用，因此氫能是商用車脱碳的必選方案。遠期來看，隨着上游制氫、儲氫、運氫規模化，中游氫燃料動力系統逐步國產化，預計氫燃料電池車有望實現與柴油車平價，並減少能源消耗成本。

據中金公司測算，到2030和2060年，氫燃料電池車（商用車及乘用車）年銷量將分別達到29萬輛和200萬輛，燃料電池車保有量達到134萬輛和1546萬輛，對應總氫氣需求將達到129萬噸和3031萬噸。