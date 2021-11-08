恒指乏力穿二萬五　三因素左右去向　六中全會今召開｜港股早評

港股上周跌穿二萬五關，報24870點，本周重點關注中國六中全會、騰訊季績及美股走向。

中國今日召開一連4天的中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱六中全會），可留意中央對「共同富裕」、「十四五」規劃，現時經濟狀況如內房行業等會否有政策傳出。

雖然中國10月官方製造業PMI跌至49.2低於預期，不過，中國出口強勢持續，以美元計價，10月份按年增長27.1%，高於市場預期升22.8%，出口額連續第二個月企於3,000億美元歷史高位之上。

中國今日召開一連4天的中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱六中全會）。（新華社）

騰訊周三放榜 盈利料按年持平

騰訊將在周三放榜，市場預期騰訊今年第三季收入及盈利增長會進一步放緩，經調整盈利按年近乎持平，或成為近10年來增長最慢的季度。美銀證券預計騰訊第三季收入按年增長15%，至1,440億元人民幣；其中手遊收入達440億元人民幣，增幅由第二季的13%放緩至11%。

不過，中信里昂認為，由於騰訊加大投資在新增長驅動業務，加上熱款遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》推出，預計第四季收入增長會有改善，重申「買入」評級，目標價780元。

騰訊將在周三放榜，市場預期騰訊今年第三季收入及盈利增長會進一步放緩，經調整盈利按年近乎持平。

另外，海底撈（06862）宣布，集團已決定在付今年底前逐步關停300家左右客流量相對較低及經營業績不如預期的海底撈門店，其中部份門店將暫時休整、擇機重開，休整週期最長不超過2年。海底撈股價上周五升5.5%，報21.05元。

至於領展（0823）公布以5.382億澳元（約31.2億港元）收購澳洲悉尼商業區3座購物中心各50%股權，整個交易預計於2022年上半年完成。領展今日恢復買賣。

1萬億基建法案+非農好 美股破頂惟短線見超買

美國上周通過總值1萬億美元的基礎建設法案，加上10月非農業職位增長53.1萬個，勝市場預期的45萬個。美股強勁破頂，上周五道指升203點，報36327點，納指升0.2%，報15971點，標指升0.4%，報4697點，惟可留意短線升勢急勁，或有回調風險。美國今日進入入冬令時間，美股交易推遲一小時，至香港時間晚上10時半開市。