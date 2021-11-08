恒指續跌逾百點　海底撈逆市飆9%　濠賭、旅遊股造好｜持續更新

上周美股繼續熾熱，美國就業數據強勁，推動三大指數創下收市新高；道指上周五收報36327點，全周升508點或1.4%；納指收報15971點，全周升3%；標指收報4697點，全周升92或2%。



港股方面，上周五（5日）內房股拖累恒指急挫至24724點的接近1個月低位，收報24870點，按周再跌507點或1.99%。恒指上周五夜期跌147點，今早「黑期」跌約125點在24720點附近。本周關注六中全會、雙11、騰訊（0700）業績等。



【10:03】濠賭、旅遊股造好

恒指最新跌136點或0.55%，報24734點；恒生科指報6195點，續跌81點或1.3%。大市成交額暫為301.36億元。

藥明生物（2269）跌近8%，報93.85元。

海底撈（6862）飆升9%，報22.95元。

金沙中國（1928）飆6.8%，報18.28元；銀娛（0027）漲5.5%，報44.25元；澳博（0880）升近半成，報5.92元。旅遊相關股亦造好，攜程集團（9961）上升6.15%，報238元；復星旅遊文化（1992）飆逾11%，報10.76元；東瀛遊（6882）漲8.33%，報0.455元。

【09:20】恒生指數低開126點

恒生指數低開126點或0.51%，報24743點；恒生科指開跌38點或0.61%，報6238點；恒生國指開報8781點，跌39點或0.45%。

科技股方面，騰訊（0700）開跌1.6%，報460元；阿里巴巴（9988）挫2.4%，報156元；美團（3690）微跌0.8%，報274.6元；京東（9618）跌1.5%，報305.2元；小米（1810）則平開，報20.4元。

藥明生物（2269）開跌3.8%，報98元，穿百元關。

領展（0823）收購悉尼資產，今早微高開0.8%，報69.25元。

海底撈（6862）高開近2%，報21.45元；公司表示，年底前關停300間業績遜預期門店。