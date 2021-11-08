盛松成：人民幣明年下半年將貶值

11月7日，進博會期間，由鳳凰網財經主辦的「2021鳳凰網梧桐夜話」也同期在上海舉辦。中歐國際工商學院教授、中國人民銀行原調查統計司司長盛松成在發言中表示人民幣今年以來升值幅度已達8%，對企業影響較大，但明年下半年後會貶值。

《鳳凰網財經》報道，盛松成表示，人民幣近期升值較快，大概今年升值幅度已經超過8%，對出口企業的影響比較大。但是接下來，預計到2022年下半年以後，人民幣面臨的不是升值壓力，而是貶值的壓力。盛松成給出的原因包括以下三方面：

首先是利差，盛松成認為這是最直接的原因，美國十年期國債和中國十年期國債利差，現在大概在1.3至1.4個百分點之間，最高時超過2個百分點。因為有利差所以會有大量的資金流入，尤其是流入中國的股市、債市，目前雖然存款、貸款基本上沒有大變化，但是流入股市的資金呈波浪式上升，而流入債券市場的資金基本呈直線上升。這是由兩國利差引起的，也對人民幣匯率產生了影響。

第二是因為近期美元指數的回落。

第三是中國貿易順差。今年中國三季度的貿易順差，佔了整個GDP增長率的19%，而投資只有15%，歷史上好像從來沒有過這種情況，而且這種情況還會延續。

盛松成認為以上三方面原因使得今年以來人民幣匯率持續上升。

接下來盛松成介紹了美國即將進行的TAPER，他表示儘管美國現在沒有加息，但是隨着流動性萎縮，美國市場利潤會上升，中美之間利差會縮小，很可能中國遇到的不是現在這樣的資金大量流入，而是資金流出的風險。如果有資金大量流出，就會引起人民幣貶值的壓力。

料難以實施寬鬆貨幣政策

那麼在這樣的預期下，中國應該怎麼辦呢？盛松成表示，中國始終保持着穩健的貨幣政策和積極的財政政策，在這樣的預期下，更要維持的貨幣政策，叫正常化的貨幣政策，不能再進行寬鬆，如果執行寬鬆的貨幣政策，人民幣匯率、資金流出的壓力就會更大。

第二，積極的財政政策應該要加快落實。盛松成舉例：地方政府專項債的發行，實際上是積極財政政策的重要組成部分。今年的地方政府專項債，1至7月份只發行了全年的37%。而2019年同期發行佔比為80%，2020年發行佔比為60%。說明前一段時間發行速度比較慢，但是從8月份開始發行加速，到現在為止，今年地方政府專項債發行量在全年的發行量中佔比已超75%。

盛松成認為，一方面保持貨幣正常化，另外一方面加快推進落實積極的財政政策，這應該是中國應對的方法。