新冠口服藥面世　藥明生物挫近一成　洪龍荃：基本面暫沒太大變化

新冠肺炎病毒自2019年底出現至今，差不多接近兩周年！這場疫情除了衝擊全球經濟外，各國醫療體系曾面臨嚴峻的考驗，不過各地亦快速地研製出相關疫苗以控制疫情，如今更即將推出新冠口服藥，令一眾疫苗股經歷一場考驗！美國藥廠默沙東（Merck & Co.）及輝瑞（Pfizer）前後研發新冠口服藥，上周五（5日）輝瑞發表稱口服藥物中期試驗結果顯示能夠大幅減低患者住院或死亡機率達近9成！



市場憂慮新冠藥丸面世將削弱疫苗的重要性，一眾疫苗相關股份今日急挫，當中藍籌股兼內地CXO龍頭藥明生物（2269）一度瀉近一成，低見92.05元，全日挫8.6%，收市報93.1元，成交額達60.17億元，為藍籌股中第二大成交額。除藥明生物外，合同研究組織（CRO）的相關股亦受挫，同系藥明康德（2359）高開低走，全日跌2.2%，而泰格醫藥（3347）挫3.8%，康龍化成（3759）挫3.6%。



藥明生物上周一（1日）舉行電話會議講述第三季最新業務情況，管理層表示將公司今年收入及盈利預測指引提高，由原來預期今年全年收入及盈利增長65%，上調至增長75%；同時將明年收入及盈利增長幅度，由40%升至45%。

大和證券引述藥明生物管理層發表報告指出，截至今年9月底，藥明生物在手項目已增至441個，其中31個項目已處於臨床第三階段，6個為商業化項目；同時在今年第3季，有13個外來項目列入藥明生物的正在開發新藥物之列。

圖為默沙東2021年10月26日向路透社提供的照片，相中是新冠肺炎口服藥Molnupiravir。(Reuters)

藥明管理層：疫苗相關合同收入已被鎖定

大和亦引述該公司管理層稱，預料今年來自新冠肺炎產品收入為30億元人民幣，佔今年整體收入約三成；又預期2022年來自有關產品收入為20億元人民幣。管理層表示，留意到近期投資市場對於新冠口服藥提起興趣，不過無論口服藥成功與否，公司的疫苗相關合同是基於照付不議（Take-or-pay）的承諾，因此相關項目的收入已被鎖定。目前，公司來自新冠肺炎產品收入中，40%來自單抗抗體產品，60%來自疫苗。

不過值得一提的是，上周五（5日）輝瑞藥廠指研發的新冠口服藥物中期試驗結果顯示能夠大幅減低患者住院或死亡機率達89%，輝瑞（美：PFE）隨即當晚飆升逾11%，高見48.81美元，收市仍升10.86%，報48.61美元。反觀港股藍籌藥明生物今早開市後即插水，最多跌近一成，低見92.9元；自上周三（3日）起該股股價一直下滑，計及今日連跌4日，累計挫近17%。

藥明生物自今年7月初曾有一輪沽壓，股價從高位148元一直下滑至8月20日低位的99.2元，跌幅超過三成！近日即使管理層近日表示提高收入及盈利預測，該股股價仍遭受沽壓，到底藥明生物的前景如何？

部份醫藥股捱沽，藥明生物（2269）自上周三（3日）起一直下滑，計及今日連跌4日，累計挫近17%。（中新社）

洪龍荃：股價表現較弱或考慮四大因素

藥明生物為第一大持倉的中原資產管理，其投資總監洪龍荃表示，藥明生物今日再度急挫，大致可考慮到四點，一是市場主要憂慮新冠口服藥的面世可能影響疫苗需求大減或消失有關，其次就是市場亦可能留意到第三季後高瓴再度減持一些相關企業如凱萊英、泰格等股份而影響了資金面；三是市場亦擔心中國政府對於醫藥板塊的監管會否推出更激進的措施，例如消息指內地將在一級市場上的醫療板塊相關融資相對收緊等；四是可能考慮到藥明生物對上一次配股的鎖定期將於12月到期；綜合種種因素，藥明生物股價亦相對上較弱。

洪龍荃亦引述藥明生物管理層上周於會議上預計今年及明年來自新冠肺炎產品收入，惟該公司沒有預測2023年疫苗訂單的情況，「可能是因為時間太長遠而沒有作出預測，而且管理層亦有暗示假若到2023年真的沒有疫苗訂單，這些原本生產疫苗的產能也可以撥用於其他新產品的開發及研究，因此管理層並不太擔心。」

藥明生物為第一大持倉的中原資產管理、其投資總監洪龍荃表示，

新冠口服藥價格不確定因素

洪龍荃認為，新冠口服藥只是一個治療方式，而非預防的方式。因此，基於新冠病毒傳播性較強，他認為大部份人寧可接種疫苗預防總好過「中招」後才去醫，而且考慮到口服藥價錢的不確定性等等，暫時很難判斷口服藥可以完全取代疫苗，市場反應亦似乎過大。

洪龍荃補充指，「假若藥明生物明年如市場估計收入約150億元人民幣，疫苗相關產品約20至30億元人民幣，其實僅佔公司很小部份的收入。就算到2023年真的完全沒有疫苗訂單，公司仍在開發及研究其他新產品以獲得收入，所以不會認為（藥明生物）業務會完全沒有增長。」

他又表示，雖然今日股價大挫，但中原資產管理公司暫未有增持的想法。不過，他提及到上周藥明生物其一執行董事亦增持，若管理層持續增持的話，相信亦可給市場一個信心。以中長線來看，藥明生物的基本面暫時沒有太大變化。他又指出若投資者看好這個行業，可留意股價回調是否為一個吸納的時機。