港股調整格局未完　關注汽車通關教育三板塊｜港股早評

港股動力欠奉，昨跌106點或0.4%，報24763點，創一個月低位，調整格局未完，可留意個別板塊如汽車股、通關相念股和教育股。

汽車股為市場焦點，比亞迪（1211）公告，完成按配售價276港元向不少於六名承配人配發及發行合計5,000萬股新H股，所得款項淨額約為137.4億港元。另外，長汽（2333）10月銷量11.2萬輛，按年下降17.3%。廣汽（2238）10月汽車銷量為192,854輛，按年下降8.1%。

值得留意的是，吉利（0175）10月汽車銷量11.1萬輛，按年減少20%，按月增長約7%，完成全年銷量目標153萬輛之68%。如要完成目標，付餘下兩月需要銷售逾20萬輛，惟在晶片短缺兼過去從未試過銷售逾20萬輛，而今年要完成目標的難度甚高。

通關受惠股大升 教育股望迎轉角

市場憧憬香港邊境有望通關，摩根士丹利發表最新報告，預料粵港澳之間的免檢疫隔離及通關措施，或在明年2月北京冬奧之後才會落實；又指出一旦落實免檢疫隔離及通關，屆時將帶來2019年時賭收約20至30%。

濠賭股炒起，昨日金沙（1928）升7.7%，銀娛（0027）和澳博（0880）升逾5%。而航空股亦見「起飛」，三大中資航空股彈高，國航（1055）升6.7%，中航（0753）升7.9%，東航（0670）升5.3%。

另外，《華爾街日報》引述知情人士稱，中國政府計劃發放十多個牌照，允許企業提供校外輔導，高途和猿輔導等公司近周與監管機構商討，爭取向小學和初中學生提供補習服務。消息刺激在美國上市的教育股上升，其中，高途（美：GOTU）升9.8%，新東方（美：EDU）升3.4%，好未來（美：TAL）升5.1%，今日可留意在港上市的教育股表現。

美股創收市新高 短線超買宜提防回調

美國周一放寬國際旅客入境限制，經濟有望回復正常，美股三大指數齊創收市新高，道指升104點或0.3%，收36432點，盤中一度創36565點新高，而標指及納指與高位不遠，收市分別升約0.1%，納指漲0.1%。不過，由於美股短線升勢甚急，三大指數的14 RSI已逾70水平，提防回調風險。