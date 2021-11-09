投資灣區半導體產業集團　恒地李家傑︰解決本土晶片產能不足問題

第24屆中國積體電路製造年會暨供應鏈創新發展大會日前在廣州舉辦，宣布成立灣區半導體產業集團，致力於大灣區積體電路產業佈局發展。作為集團的聯合投資方，全國政協常委、工商聯副主席、恒基兆業地產集團﹙0012﹚主席李家傑獲邀參與成立儀式。

李家傑表示，該產業集團將會圍繞廣東「強芯行動」，通過積極晶片製造產能，解決本土晶片產能不足的問題。

原國家大基金管理機構總裁路軍出任灣區半導體產業集團董事長兼總裁。據了解，灣區半導體產業集團採用政府引導、多元化混合所有制、專業團隊運營、高度市場化運作的運行模式，致力打造「產業投資+產業整合+運營管理+生態構建」的開放式平台，通過資源整合，打通從晶片設計服務、製造、封測、模組到應用端的全產業鏈，提供系統級解決方案，發揮產業生態聚合效應。

在活動現場，路軍介紹道，灣區半導體產業集團首期註冊資本為160億元，粵財基金、科學城集團、恒基兆業集團、粵澳半導體基金、興橙資本、寶鼎投資參加灣區半導體產業集團組建，聞泰科技、國微集團等行業內的龍頭企業作為產業投資人共同參與這個集團。

李家傑表示，廣東擁有全國密度最高、發展品質最好的產業集群，是全國的用「芯」大省，貼近需求端，無疑將有力助推廣東打造具有「廣東特色」的積體電路產業。灣區半導體產業集團一定有機會成長為廣東省甚至全國晶片產業的一顆新星。