騰訊績前逆市升超2%　花旗料廣告業務受壓　率先降目標價

騰訊 （0700） 今日（10日）公布第三季業績，股價今早逆市上升，現升2.07%，報473.6元。彭博綜合券商預測，預計今年第三季經調整盈利為325.9億（人民幣；下同），按季跌4.3%，按年升0.9%，預計收入為1,459億元，按季升5.5%，按年升16.3%，受監管法規影響，騰訊遊戲及廣告業務受壓，花旗先降目標價。

花旗銀行於騰訊績前先降其目標價。花旗估計，騰訊第三季收入為1,375億元，按年增9.6%，非國際會計準則利潤為315億元，料期內遊戲收入將按年增加11%；通信及社交方面，收入將按年增加3.7%至294億元；網絡廣告收入按年跌0.4%，按季跌6.9%至213億元。

該行指出，考慮到內地推動教育「雙減」下，教育行業將削減廣告預算，影響網絡廣告收入媒體廣告按年跌6.1%至33.8億元，社交及其他廣告按年增長0.7%，按季計則跌8.3%至179億元，；金融科技收入按年增長24%至331億元，花旗調低對騰訊2022至2023年的利潤預測，目標價由689元下調至673元，評級維持「買入」。

高盛此前發佈研究報告，重申騰訊「買入」評級，看好公司遊戲及社交平台業務表現，維持Q3及2021至23年收入、利潤預測大致不變，目標價748元。

高盛表示，在元宇宙（Metaverse）持續發酵之際，騰訊正通過一系列投資穩步推進公司戰略，公司今年已經進行了244筆投資，數量較去年全年增加50%，其中78筆投資與遊戲相關，將有助於推動騰訊海外遊戲業務營收及利潤的增長。