領展中期收益按年增逾一成　每基金分派增12.7%至1.5959元

領展（0823）公布，截至今年9月30日止六個月，中期收益按年增長10.4%，至57.78億元；物業收入淨額增8.8%至43.91億元；經調整並計入一筆1.46億元的酌情分派後，可分派總額達33.36億元；每基金單位中期分派增長12.7%，至1.5959元。

期內，投資物業組合的估值增長3.8%至2,065.51億港元，每基金單位資產淨值上升2.3%至77.99元；物業經營開支總計增加9.9%，物業收入淨額比率則輕微下跌至76.6%

香港物業組合方面，公司指新冠疫情受控，香港業務已大致回復正常，因此重心已從為商戶提供資金支援轉移至通過市場推廣活動促進業務復甦，期內整體出租率達97.5%；平均續租租金調整率上升至3.4%。平均租金保持在每平方呎62.4港元的水平。

疫情下領展於香港的業務已大致回復正常。（資料圖片）

整體出租率達97.5%

另外，疫情穩定下，公司舉辦更多特色展銷及市集，令商場營銷的零售租金按年增長28.9%；不過上個財政期間豁免管理費及空調服務收費，作為商戶同舟計劃的一部分，令開支收回及其他雜項收益按年增加48.1%。至於租金收繳率維持在98%；隨著零售收益總額按年提高6.2%，停車場收益總額亦按年提高12.2%。

政府推出消費券計劃，領展表示，客流量及消費意欲有所改善，商戶每平方呎銷售總額按年增長8.9%，接近於2019年疫情前之水平，們預期租賃市場氣氛及整體商戶銷售於2021/2022年度下半年將繼續改善。展望未來，經濟復甦步伐將視乎邊境重新開放及失業趨勢而定。

至於停車場時租收益大幅提高，按年增長39.1%，恢復至疫情前水平；月租錄得按年4.1%的增長，整體停車場收益按年增加12.2%。辦公室方面，海濱匯已落實租用率達93.8%，主要租戶為藍籌金融及保險公司，約佔60%的面積。

領展早前以總代價5.382億澳元（約31.196億港元）收購悉尼三個標誌性零售物業之50%權益，

內地物業組合方面，截至9月30日於內地有七項投資，位於北京、上海、廣州及深圳。物業組合的收益總額及物業收入淨額分別按年增長15.6%及13%。

海外方面，財政期間結束後，領展同意以總代價5.382億澳元（約31.196億港元）收購悉尼三個標誌性零售物業，包括Queen Victoria Building（QVB）、The Galeries及The Strand Arcade之50%權益，該收購預期於2022年上半年完成；而兩座位於澳洲100 Market Street及英國The Cabot的辦公室大樓，收益總額及物業收入淨額分別為2.45億港元及1.7億港元。