天貓香港首參與天貓雙11全球狂歡季　負責人︰各品牌積極參與其中

天貓香港今年首次參與天貓雙11全球狂歡季（下稱「雙11」）。天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅透露，天貓香港自5月試業以來，看見品牌拓展本地電商業務的投入程度愈來愈高。對於雙11，各品牌也是積極參與其中，這從今年雙11天貓香港上報名參與活動的商品數創下新高，可見一斑，情況較平台年中及9月時的營銷活動都要踴躍。

他續指，首個銷售階段（天貓香港雙11首個銷售階段為11月1至5日）取得遠超預期的成績。從用戶與量來看，陳子堅指出，天貓香港的單日活躍用戶數（DAU）、成交買家數及單日首購用戶數均創下新高。天貓香港在雙11期間，針對香港消費者推出專屬優惠，成功帶動平台流量，其中最吸引香港消費者的，莫過於本地官方配送包郵。

天貓香港熱銷的三大產品類別包括美妝、服飾及3C數碼。其中，美妝品牌之一的Avène 自今年5月開始進駐天貓香港，該品牌商務總監 – 香港及澳門市場何敏慧（Minerva ）指，Avène曾參與天貓香港舉辦的開店慶及品牌日，兩次活動均錄得數倍增長；兩次活動期間，Avène天貓香港店的瀏覽次數較平日增長均高達200%。

另外，De’Longhi Group也參與到天貓香港的雙11活動，該集團香港、澳門及台灣市場商務營銷總監何穎怡也預期雙11當天，天貓香港上的瀏覽量及成交額會較平日高很多。