港股未企穩二萬五　通脹高企科企受壓　騰訊內房要睇實｜港股早評

港股未能企穩二萬五關口，昨報24996點，升183點或0.7%。股王騰訊（0700）失色，第三季業績錄得倒退，要關注績後表現，今日亦要留意昨日大彈的內房股。

騰訊昨收市後公布上季業績，收入為1,423.7億元，按年升13%，收入增速創2004年上市以來最慢，非國際財務報告準則股東應佔盈利更是10年來首次倒退，按年跌2%至317.5億元人民幣。總裁劉熾平表示，更嚴格的監管將成行業新常態。

就元宇宙話題在市場興起，劉熾平表示，騰訊擁有遊戲、社交、人工智能技術等發展優勢，但元宇宙尚處初期階段，依然面對很多挑戰和不確定性，而從哪個途徑去開發並沒有定論，未來需要思考的是，如何能帶給用戶最好的體驗。

騰訊第三季收入收入增速創2004年上市以來最慢，盈利更是10年來首次倒退。

憧憬政策放寬 內房股大彈

內房股大彈，昨日普遍升逾5%，其中早前捱沽的世茂（0813）彈高16.9%，融創（1918）升14.9%，旭輝（0884）升11.7%。人行公布10月份金融數據，新增貸款8262億元人民幣較預期高。10月個人住房貸款餘額37.7萬億元，當月增加3,481億元，較9月多增1,013億元。

據《財聯社》報道，知情人士透露，對於地產收併購，近期部分央企國企向監管部門反映，如果要做一些承債式收購，「三條紅線」就會被突破，建議監管部門對「三條紅線」相關指標予以調整。一旦落實，或意味一眾民營內房可望向國企賣產套現，或成為「三道紅線」政策首度鬆綁。同時，亦有市傳部份內房企業擬參與在內地銀行間債券發債，內房美元債集體反彈。

憧憬政策放寬，內房股大彈，早前捱沽的世茂昨日彈高16.9%，融創升14.9%。

通脹勝預期 美元美債抽升科企受壓

美國通脹升至31年以來最高，10月CPI為按年增6.2%，按月升0.9%，核心CPI升4.2%，為1991年以來最大增幅。美國10年國債抽升至1.57厘水平，美元亦升至近94.8水平，創去年7月新高。

科企最為受壓，納指昨跌1.7%，報15622點，道指繼續回調，昨跌240點或約0.7%，報36079點，標普500指數跌0.8%，報4646點。