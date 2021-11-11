恒大債券投資者稱寬限期後尚未收到利息　正計劃對恒大提破產申請

中國恒大（3333）近月不少債券到期，須支付到期利息，有傳恒大已支付個別到期債券之利息，但最新有債券投資者表示尚未收到利息，並準備向恒大提出破產申請。

據《美通社》報道，德國數據服務機構DMSA最新發出的新聞稿，指恒大今年9月起已經拖欠支付兩筆債券的利息，有關的30日寬限期早於10月已經結束。DMSA指，在寬限期結束前不久，外界被恒大已支付利息的謠言誤導，即連國際媒體也相信謠言，而實際上恒大尚未支付利息。

DMSA高級分析師Marco Metzler指，國際金融市場目前為止仍然給予恒大這個搖搖欲墜金融風暴的一定信心，他形容是「十分天真」，但美聯儲與他們的觀點一致，在周二在金融穩定性報告中指出，恒大倒閉或對全球金融體系造成危險。

DMSA稱，該公司投資在恒大的債券，30日寬限期於周三（10日）已經到期，恒大原定要為三隻債券支付合共1.48億美元的利息，但至今該公司仍未收到任何利息，故指恒大已經觸發違約。

另外，DMSA指出更重要的問題是，恒大23筆未償債券都有交叉違約條款，只要其中一個違約，便會使其餘未償債券自動處於「違約」狀態。即使債券陷入違約，並不會自動導致恒大破產，若要確定破產，債權人必須向法院提交破產申請。

Metzler指，「DMSA 正在準備針對恒大的破產程序。我們已經在這方面與其他投資者進行了談判。如果其他投資者加入我們的行動小組，我們會很高興。」