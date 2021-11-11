港股見底仍待確認　內房股屢創新低　暫視作技術性反彈｜ 許繹彬

港股繼續呈現「一蹶不振」的困局，美股升，港股不升反跌；美股跌，港股調整幅度還比美股多。昨日（10日）早上港股弱勢更見顯著，在隔晚美股三大指數由歷史高位回落及內地A股下調下，港股隨即作出急調，低見24481點，25000大關再次失守。幸而港股昨午在騰訊（0700）業績、內房監管政策有望寬鬆的預期下出現V形反彈。

大市見底仍待確認 留意成交額

不過，大市成交不足的情況仍然未有改善，本周更曾出現只有968億成交，暫已創近半年新低；儘管昨天反彈亦只有接近1,400億元，而港股主要泉源北水確實呈現淨流入，但亦僅有15億，故大市是否暫已見底，相信仍未能確認，除非在成交配合下，能突破25300-25600的橫行區，港股才可喘定下來。

板塊方面，近日強勢的汽車、風電及光能股成沽盤的主要對象，跌幅較為顯著；而近日持續不振的內房股，下午市場突然傳出內房央企建議就地產收併購調整「三條紅線」指標及據內地《證券時報》報道，中國銀行間市場交易商協於本月9日舉行座談會，市場認為座談會召開意味著房地產企業境內發債的相關政策會有所鬆動；消息一出，內房股突然出現技術性急彈，升幅亦優於大市，連帶一系列相關的物管股也「水漲船高」。

年尾汽車促銷旺季 可留意吉利

筆者認為，內房在下半年，一直受到債務危機所困擾，股價屢創新低，市場傳出一系列救市方案，但一直只是「只聞樓梯響」，卻未有良方救治「恒大系」。而在「恒大系」仍在奄奄一息之際；市場又再次出現「佳兆業系」債務問題，可見內房問題非一日之寒。除非國內有挽救內房的國策出台，否則暫仍視作技術性反彈看待。

此外，適逢本年快將結束，每年年尾均是一眾汽車股促銷本年已製汽車的旺季，銷情亦會是全年之冠，因此，投資者可留意汽車股，吉利（0175）可算是優質之選。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。