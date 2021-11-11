新地簽署首筆86.5億可持續發展表現掛鈎貸款　屬業界中最大規模

新鴻基地產（0016）宣布，今天（11日）與8家主要的國際及本地銀行，簽署集團首筆與可持續發展表現掛鈎的貸款協議，總貸款額達86.5億元，是香港地產業界中最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。

是項貸款由新鴻基地產（金融服務）有限公司簽署，由母公司新地作擔保。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為四年。貸款款項將用作集團日常營運資金，以及支持現正進行的可持續發展工作。公司指是項四年期俱樂部貸款獲得超額認講，貸款進一步表明集團致力實現可持續發展，以達至長遠增長；銀行對是項貸款反應熱烈，因此貸款金額由原來的30億元大幅增加至86.5億元。

新地持續將綠色和健康元素融入業務營運當中，務求為持份者帶來可持續價值。集團在香港和內地主要城市發展了不少已取得綠色認證的商業地標項目，並力求在項目發展和環境保育之間取得平衡，包括住宅項目PARK YOHO及Wetland Seasons Park。

新地與8家主要的國際及本地銀行，簽署集團首筆與可持續發展表現掛鈎的貸款協議。（資料圖片）

為了協助應對氣候變化，新地訂立多個清晰的環境目標，並持續檢視已落成的物業投資項目，研究可以提升環保表現的地方。集團正計劃在可行的情況下，在旗下的新落成物業安裝太陽能板，同時透過在新發展項目裝設汽車充電站，鼓勵更多市民使用電動車。

主席兼董事總經理郭炳聯表示，這項貸款為新地的可持續發展道路確立另一個里程碑，讓我們擁有更多資源，為持份者以至整個社會帶來長遠價值。

中國香港、星展銀行及滙豐銀行共同擔任是項貸款的可持續發展顧問，負責就可持續發展表現目標的相關事宜，向新地提出意見。其餘安排貸款的銀行包括瑞穗銀行、三菱UFJ銀行、農業銀行、三井住友銀行及恒生銀行。

根據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。預設的可持續發展表現目標包括：1） 達成減低電力消耗強度的年度目標（電力消耗強度以「千瓦時/平方米」為單位）；2）取得的標普全球ESG評分持續上升；以及3）繼續成為「恒生可持續發展企業指數」成份股，並取得特定評級。