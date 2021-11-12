彌明生活百貨半年少賺32.8%　收入則升近一成

撰文：黃捷
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彌明生活百貨﹙8473﹚公布截至今年9月底止半年業績，股東應佔溢利903.8萬元，按年減少32.8%，不派中期息。

期內，收入7,409萬元，按年升9.3%。

彌明生活百貨