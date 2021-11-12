以虛擬貨幣方式逃過監管　東京正調查從中國非法流入資金

日媒消息，東京國稅局正調查從中國非法流入的270億日圓資金 一些中國投資者將虛擬貨幣匯入東京都的企業，通過兑換成日圓來籌集投資資金。在截至2019年的3年時間裏，累計有上百億日圓資金非法進入日本用於購買不動產。

日本《朝日新聞》周四（11日）報道，據知情人士透露，東京國稅局在調查某企業的資金流水過程中，發現有從中國流入日本的非法匯款問題。中國人民銀行今年9月宣佈全面禁止虛擬貨幣相關服務。由於很難掌握具有高度隱秘性的虛擬貨幣的流向，東京國稅局認為虛擬貨幣有可能被濫用於逃稅。

此次受到東京國稅局調查的是一家攝影公司。該公司在日常經營攝影業務的同時，還開設了用於虛擬貨幣交易的賬户，將從中國發來的虛擬貨幣兑換成日圓。截至2019年3月的3年間，該公司將3名來自中國境內人士匯入的比特幣（Bitcoin）兑換成日圓，總計約270億日圓，在收取部分手續費後，將這些資金代領。3名中國投資者通過微信與這家公司進行聯繫，並指示做具體事情，其中包括購買房產。

這3名中國人被認為是中介，他們從希望在日本進行投資的中國富豪那裏獲得人民幣，再換成比特幣後發送給在日本的這家公司。在中國，人民幣的境外匯款受到嚴格限制。如果個人的匯款額度超過5萬美元，需要通過相應的審核。熟悉中國匯款規定的日本律師森進吾表示，中國的匯款審核很嚴格，以房地產投資為目的的境外匯款通常不容易通過審查，因此這些人很可能是利用了虛擬貨幣的監管漏洞。