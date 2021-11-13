熱捧碳中和概念　潔能股具潛力　投資前要清楚企業特點｜伍禮賢

近年「碳中和」概念股份備受市場熱捧，在環球重要市場經濟體紛紛規劃未來的碳中和路線圖之際，包括光伏、風能、水電、核電等潔淨能源等行業股份，以及新能源汽車等減排概念股集體出現股價飆升。

事實上，在傳統能源未來應用佔比逐步下降，而潔淨能源應用佔比逐步提高之下，預料潔淨能源中不同的行業蘊藏巨大潛力。惟在長遠基本面向上的大環境之下，並不必然代表細分行業的景氣度會一直維持在每個不同的時間段。以下，我們亦對光伏發電行業作一個簡單的例子說明。

近年多個國家大力支持可再生能源，太陽能是其中一種。（新華社）

上游行業優勢視乎原材料需求及價格

光伏發電行業的產業鏈分佈較廣，既包括例如硅、銅、鋁等上游原材料，亦包括光伏項目工程建設、光伏玻璃面板、光伏發電場營運等中、中下游環節，以及光伏電力產生後，並入電網輸送及使用終端等下游環節。

對於上游環節，行業總體景氣度對原材料的需求成為上游企業是否具備上升周期的重要考慮因素。以多晶硅為例子，內地多晶硅價格自去年中以來急升，價格從一度低於5萬元人民幣一噸，升至目前約27萬人民幣一噸。這造就了上游企業在這段時間的高盈利階段。

例如近期停牌一段時間復牌的保利協鑫能源（3800），業績大幅由虧轉盈，股價於復牌後亦出現急升。而對於上游環節，除了看中游需求的變化外，上游企業新競爭者的進入，或現時現存企業產能的提高，均會對上游產品價格產生重要影響；而產品價格的變動亦會對企業的投產意欲帶來影響，因此這是一個動態的循環過程。

停牌一段時間復牌的保利協鑫能源（3800），業績大幅由虧轉盈，股價於復牌後亦出現急升。（網上截圖）

中、下游企業業務增長受制於成本

中游企業面對的情況則更為複雜。例如原材料價格上升（上游景氣度高）的時候，往往會顯著提高中游光伏裝機、項目建設的成本，延緩新項目的增長數量，從而亦導致項目工程建設作為主要收入的企業增長帶來影響，例如新特能源（1799）本身的業務分三大塊，其中項目工程的收入佔比最大。不僅如此，隨著新項目數增長出現放緩，對項目帶動需求的產品，例如光伏面板、光伏玻璃等亦會出現需求放緩的情況，如信義光能（0968）等將會受到影響。而這段時間，卻是上游企業最賺錢的時間。

最後，中下游包括光伏發電場、電力銷售等環節則相對依賴終端市場，主要看宏觀經濟對電力的總體需求，不同企業之間的營運效益比較，以及企業發電成本與傳統能源成本之間的比較。此外，光伏發電場的營運有時還需要面對異常氣候因素的影響。

綜合而言，潔淨能源雖然在國策支持下，中長期具較大增長空間，惟投資者在不同階段對不同細分行業的股份應有所區分，而不應盲目跟隨。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份