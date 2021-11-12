余偉文：香港離岸人民幣市場具龐大發展空間

《中新網》報道，香港金融管理局總裁余偉文近日在接受專訪時表示，國家「十四五」規劃中明確支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐，深化兩地互聯互通，並清晰提出了開放市場和穩慎推進人民幣國際化的方向。

在政策利好下，加上境外投資者配置人民幣資產需求趨升，香港離岸人民幣市場仍有龐大的空間發展。香港將會循三大方向進一步推動香港離岸人民幣市場發展，包括提高離岸人民幣流動性；推動離岸市場的人民幣產品發展；及進一步完善離岸市場的人民幣金融基建，從而鞏固香港離岸人民幣業務樞紐的地位。

數據是強有力的證明。他指出目前香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，逾8,000億元人民幣，為全球人民幣業務提供流動性支持。金管局與中國人民銀行簽署的人民幣互換協議規模達5,000億元人民幣，規模全球最大。從流量角度看，離岸人民幣交易也一直保持活躍。香港的人民幣支付系統支持着各類跨境和離岸人民幣交易，現時日均結算超過1.5萬億人民幣。SWIFT數據顯示，全球逾70%的離岸人民幣支付活動都通過香港進行。

另外，余偉文指出，中國人民銀行、財政部在香港定期發行人民幣票據、國債，為離岸市場發展人民幣產品提供基礎。而深圳市政府在香港發行離岸人民幣地方政府債券，進一步豐富了境外投資者可以配置的離岸人民幣產品。