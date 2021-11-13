港股市況回暖重上二萬五　專家：下級目標看25800水平｜港股前瞻

恒指重上二萬五關，受內房氣氛帶動，上周回升457點或1.8%，報25327點。新城晉峰資產管理董事林嘉麒接受訪問時表示，港股近日氣氛轉好，下一級目標料挑戰10月26至27日的25795至25905點下跌裂口阻力，選股則偏好大型內房和新能源汽車。



港股上周曾一度跌至24481點，其後單日轉向並重上二萬五之上。林嘉麒表示，恒指連續二日上企50天線（約25231點），走勢尚算可以，下一級目標料挑戰10月26至27日的25795至25905點下跌裂口，而要升穿二萬六，則再要待更強的消息出現。

他補充，中國即將會一系列經濟數據公布，包括「三頭馬車」的消費、固投及工業增加值數據，如果經濟數據令市場失望，可關注會否反令市場憧憬中國放水來刺激經濟的可能性。

林嘉麒認為，港股近日氣氛轉好，下一級目標料挑戰10月26至27日的25795至25905點下跌裂口阻力。（資料圖片）

內房融資環境初步回暖，是推動港股向上的動力。內房保利發展（上海：600048）、招商蛇口（深圳：001979）及光明地產（上海：600708）齊公布將在銀行間市場發行中期票據。林嘉麒認為現時投資內房股要先判斷房企的質素，發行中期票據並不代表已解決資金缺裂問題，並要視乎其發債額度、市場反應等等，故不應冒險博入有違約風險如恒大（3333）和佳兆業（1638）般的房企，而應選取財政實力穩健的公司，包括二、三線的內房股。

ATMX走勢分化 美團勝騰訊

騰訊（0700）第三季收入為1,423.7億元，按年升13%，收入增速創2004年上市以來最慢，非國際財務報告準則股東應佔盈利更是10年來首次倒退，按年跌2%至317.5億元人民幣。總裁劉熾平表示，更嚴格的監管將成行業新常態。

內房融資環境初步回暖，林嘉麒建議應選取財政實力穩健的公司，勿亂博有違約風險的房企。

林嘉麒表示，騰訊第四季料會持續放緩，如投資未來騰訊增長，現價買入就一定無問題。可是，目前走勢上，在ATMXJ之中，美團（3690）屬最強，市場看好其社區團購等發展，如選「股王」料較可取，建議可候回調至270元水平吸納，並以分注方式買入以分散風險，相信跌至200元水平的機會不大。

美團自8月20日183.2元低位反彈58%，周五報289.8元，較騰訊的近期低位反彈17.7%、阿里（9988）反彈23%、京東（9618）反彈39.4%為之強勁。而小米（1810）僅反彈約6.5%。另外，他亦看好新能源車，因其銷售和收入理想。