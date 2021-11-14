南下資金門路被封　友邦股價遜色　或步富途後塵？｜鄭昆侖

筆者身邊有一位一直很看好友邦（1299）的朋友，近期主動跟筆者說股價表現遜色。儘管筆者近一兩年很少留意這一隻抱團金融股，但查看其股價走勢亦發現勢頭有所放缓。友邦的客觀的估值因素（例如是市盈率、市帳率)看似仍合理，但是推動股價表現的因素往往是概念。更重要的是，有影響力的投資都是否仍相信該概念會否持續下去。

友邦在過往10年能吸引投資者的多個原因按11月12日的股價水平（83.2元）在計算，友邦的市盈率為18.8倍、市帳率為2.0倍左右。當然有人會參考其他估值方法（例如是Price to Embedded Value），但筆者可以說Embedded Value以及New Business Value等數字涉及很多人為的假設（Assumption)。 因此說到最根本都是依靠一個信字。

友邦近日股價明顯失去動力。（資料圖片）

新業務（New business value）所涉的利潤率往往很視乎管理層對於未來投資回報的預期、以至未來需要向客戶的索償以及投資支付等等因素的預期。友邦一直吸引了不少區內投資者的原因，包括單日股價波動性不太大、近10年股價穩中向上、友邦的品牌在區內深入民間。然而，股價在今年5月28日見103.2 港元之後便明顯失去動力。

如果談到友邦股票的過去10年的成功模式，或多或少與部份中國大陸人將資金前往香港部署極有關係。市場不再相信友邦可以賺取大量中國大陸客戶的生意。然而，今天的情況未必一樣。2016年10月，中國中央政府開始收緊了政策，因此中國大陸人不能透過銀聯信用卡購買香港保險產品。

近月中央公開批評，富途涉安排中國內地投資者非法買賣海外股份。（資料圖片）

那當然，友邦的股價要去到2021年5月份見了大頂。原因之一是市場近期才開始認定多條南下資金的門路已被封阻。就舉富途（美股: FUTU）為例，近月中國中央已公開批評富途涉安排中國內地投資者非法買賣海外股份。

部份投資者或者仍然相信友邦仍可以透過中國內地市場以及其他市場達到業務增長。從另外一個角度去看，由北向南的資金流動減少，亦是影響了投資市場對友邦的信心。如果論到有潛力的金融股份，相信全球仍有不少選擇。

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