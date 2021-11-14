兩星級股東撐腰　Rivian越級挑戰Tesla霸主地位｜伽羅華

不知是Tesla業務太成功，還坐穩首富位置的馬斯克（Elon Musk）太喜招惹人，有沒有發覺近年最常用的汽車宣傳用語「Tesla Killer」，任何人只要叫陣Tesla，便已經有一定的江湖地位，但暗裏可能是對Tesla龍頭地位的進一步認可，意思是只要大哥吃肉，留一羹湯給大家便可，反正電動車市場潛力大，有錢大家搵。

曾經被冠上Tesla Killer的電動車公司多的是，有如今財政陷入困境的電動皮卡（Pickup）製造商Nikola，今年7月上市、有豪版Tesla之稱的Lucid，有中國版Tesla的蔚來Nio，還有一家近期掀起人氣話題的Rivian，甫上市數日市值便突破千億美元，超越百年老店福特汽車（779.3億美元）及通用汽車（920.5億美元），至上周五公司市值達1,273億美元，只緊隨萬億美元市值的Tesla及豐田汽車（2,555億美元）之後。

Rivian去年只交付數十部皮卡車，尚未產生真正現金流，但上市表現已先聲奪人，成為全美第七大新股上市案，很大程度是星級股東的加持，單單是科技巨頭Amazon（持股20%）及大車廠福特（持股12%）兩大股東，已經對其商業運作及技術提供強有力的支援，令資本市場不得不比面。

Rivian正挑戰Elon Musk創立的Tesla霸主地位。（資料圖片）

處處受制馬斯克 貝索斯終攀回一城

Amazon大股東是貝索斯（Jeff Bezos），一位與Elon從太空鬥到地下的商界死敵，最近Jeff旗下的Blue Origin在控告美國太空總署將登月合約只獨家給與SpaceX一案中敗訴，被Elon發推文揶揄「you’re judged」，令Jeff一肚氣卻無處宣洩。

近日Amazon急急將旗下近地衛星通訊項目Kuiper加碼向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請發射許可，數量由原本的3,236顆大增至7,774顆，明顯是要反擊Elon的Starlink，但Starlink已發射逾1,700顆衛星升空，構建了一個全球衛星通訊網絡的雛型，遙遙領先Kuiper。可以說，近期Jeff處處受制Elon，連首富之位也拱手相讓，難得今次Rivian上市為他攀回一城。

無疑，若從市值及業務規模論，Rivian要追趕龍頭Tesla尚有一段長日子，但Rivian聰明地選擇一塊Tesla尚未發力的皮卡及SUV汽車市場作為業務的起步點，而這市場正是美國人最喜歡的車款，反映福特對美國用車的消費屬性已摸過通透。

受疫情及供應鏈之亂的影響，去年美國整體汽車銷售雖然按年倒退15%，但皮卡依然穩佔全美最暢銷車款的頭三名，福特F系列以銷售78.74萬輛排名首位，這款車已連續39年蟬聯美國最暢銷車款寶座，連續44年為行業最賣得的皮卡。在頭25款最受歡迎車款中，只有5款是轎車，其餘都是皮卡及SUV的天下。

Rivian選擇在皮卡及SUV大展拳腳，大股東Amazon拍心口落訂10萬部。（網頁圖片）

美國人最喜皮卡SUV 福特F系膺最暢銷車39年

Rivian選擇在皮卡及SUV大展拳腳，單是大股東Amazon拍心口落訂10萬部，聲勢已媲美租車公司落訂Tesla的10萬部電動車，何況後者尚未簽約，Rivian首先已經不愁皮卡的訂單，加上福特在皮卡深厚的技術開發經驗，令Rivian能夠在這主流汽車市場上稍稍領先Tesla。

Rivian成立於2009年，前身為Mainstream Motors。根據Rivian上市文件，去年淨虧損10.2億美元，今年上半年淨虧損共9.94億美元，第三季度因研發投入高，淨虧損攀升至12.8億美元，季度收入低於100萬美元。目前Rivian已經推出多款電動車，包括電動皮卡R1T、SUV R1S和EDV系列商用電動貨車。

若比較老大哥Tesla的產能數據，Rivian現時在伊利諾伊州（Illinois）設有一家工廠，規劃年產能有15萬輛，截至9月底止，北美的R1T皮卡和R1S SUV的預訂量為4.84萬輛，今年冀實際交付2萬輛，公司還計劃在歐洲開設多一家工廠，但要到2023年底前才投產。由此可見Rivian的年產能力與Tesla相去甚達遠，隨着加州及上海生產線早已達到量產規模，Tesla規劃年產能至少超過100萬輛，還未計德州及柏林提供額外100萬輛的年產能力。

業務方面，Tesla可以說愈戰愈勇，今年頭三季收入達361.1億美元，已超過去年全年的315億美元，三季合計的淨利潤激增至32億美元，較去年全年的8.62億美元增長近三倍，全年賺逾50億美元的目標應該不會太難達到，即相當於市盈率逾200倍，這自然較未有盈利的Rivian強上百倍。

Tesla或於德州設Cybertruck生產線。（資料圖片）

德州或設Cybertruck生產線 明年美國皮卡大旺場

根據Tesla第三季財報顯示，公司在加州及上海兩地設有大型生產線，前者年產10萬輛Model S/X及50萬輛Model 3/Y，後者年產超過45萬輛Model 3/Y，兩家在建工廠，分別位於德國柏林及美國德州，但留意的是，上述廠房都沒有生產Cybertruck，這意味著Tesla交付皮卡車仍有一段日子。

據聞，Tesla最近規劃的德州工廠或設有Cybertruck的生產線，加上福特擬於明年春季推出F-150 Lightning電動皮卡，這款電動車被公司寄與厚望，希望在抗衡Cybertruck上，能延續其由傳統燃油皮卡過度至電動皮卡的市場霸主地位，若然屬實，明年電動皮卡市場將會更加熱閙。

Rivian的R1T擁62立方英尺可伸縮的儲存空間，以滿足消費者需求。（資料圖片）

再對照一下Tesla的Cybertruck與Rivian的R1T兩款車的造形設計，Cybertruck是名副其實的科幻Cyber，R1T外型則更符合一般對皮卡的認知，兩款車中那款會在市場跑出，暫時難以定論，但實用性似乎R1T略勝一籌。

皮卡因為經常用於拖掛其他工具車，Tesla配置了拖曳計算器，實時顯示拖掛運行狀態，而R1T的拖掛位於車身中間，有一個貫穿的儲存空間，體積62立方英尺，可用存放滑雪板之類又細又長的東西，設計反映Rivian（可能來自福特提示）非常了解消費者的需求。

露營版皮卡附流動廚房 設計貼心

Rivian還利用這個62立方英尺可伸縮的儲存空間，推出了一款移動廚房的配件，這是個30合1的移動廚房，有兩個電磁爐、配有容積約19升的儲水罐，以及收納廚具和餐具的固定槽。充份利用R1T的儲存空間，令設計更貼近皮卡的大眾需求點。

對於這位衝著Tesla而來的後起之秀，以過來人身份的Elon自然不吝賜教，他在推特上回應網民時表示，希望Rivian最終能實現量產及創造實際收支去平衡現金流，才是對其真正考驗，相信這並非Elon對其的輕視，而是從一位多次瀕臨破產（包括Tesla及SpaceX）邊緣的科技大牛肺腑之言。