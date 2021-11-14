中海油獲中證監受理A股發行申請材料

撰文：劉紹蘭
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中海油（0883）公布，已就人民幣股份發行向中證監提交包括首次公開發行A股招股書在內的申請材料，並於近日收到中證監對有關申請出具的受理單。

中海油表示，A股招股書將適時刊載於中證監網站。

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