金價七連升逼近1900美元關　James Rogers曾大膽預測高見1萬美元

近期，國際金價連續7個交易日收升，重新逼近1900美元/盎司關口。

內地《證券日報》11月15日報道，自2020年8月份紐約商品交易所（COMEX）國際金價創出2089.2美元/盎司的歷史新高後，至今已有一年有餘。在此期間，很多國際金融大鱷對黃金的青睞度有所降低，投資熱情轉向虛擬幣，導致國際金價很久沒有出現較大幅度反彈，直到今年11月份之後才由弱轉強。

對於此輪國際金價的反彈，多位分析人士表示，通脹強度和持續時間超出市場預期，對黃金、白銀等貴金屬走勢形成利好支撐。中長期來看，黃金價格未來走勢仍較為樂觀。

羅傑斯料金價或漲至1萬美元

去年8月初，傳奇投資家吉姆·羅傑斯（James Beeland Rogers Jr.）曾公開表態稱：對黃金和白銀均是看漲立場，金價有可能會漲到1萬美元/盎司。羅傑斯還對各國央行實施的貨幣超發政策提出了批評，稱自己「目前持有數量可觀的黃金，而且還在持續買進黃金和白銀。」

羅傑斯表示，希望永遠不必賣出所持有的黃金，投資者都該持有一些黃金和白銀，可以將之看作一份保單。不過，風險因素總是存在的，投資環境如果出現偏差，黃金和白銀的價格就可能會形成泡沫，在這種情況下，將被迫賣出黃金，因為泡沫破滅及其破壞效果可能會持續很長時間。「但目前的黃金價格還不算高，毫無泡沫可言。」

金價漲至什麼水平，可確認為泡沫？羅傑斯預言，「在泡沫當中，金價可能會漲到1萬美元/盎司。但希望不要發展到那麼極端，漲到6000美元/盎司或7000美元/盎司就可以了，我就會賣掉手頭的黃金資產。」

然而，國際金價的表現未符羅傑斯的預期。2020年8月份，紐約金主力合約在創出2089.2美元/盎司的歷史新高後，便步入寬幅震盪，還一度跌破1700美元/盎司關口。

東證衍生品研究院外匯貴金屬資深分析師徐穎表示，自去年8月份貴金屬價格高位回落以來，聯儲局（Fed）未進一步推出量化寬鬆政策，而是通過財政政策刺激美國經濟復甦，市場對聯儲局縮減購債、逐步退出貨幣寬鬆政策的預期增加，導致美債收益率見底回升、貴金屬承壓下行。今年下半年以來，黃金和白銀走勢已充分消化了聯儲局貨幣寬鬆政策的影響，而居高不下的通脹數據又引發了市場對滯脹的擔憂，導致貴金屬價格重拾升勢。此外，虛擬幣交易旺盛也加劇了貴金屬價格的波動。

分析師普遍持樂觀態度

今年下半年以來，COMEX金價整體處於大幅波動中，尤其是在8月9日創出1680美元/盎司的階段性新低。進入11月份後，國際金價卻轉弱為強，最近7個交易日連續收出陽線。

徽商期貨貴金屬分析師從姍姍表示，去年8月份貴金屬創出歷史新高後震盪回落，主要基於兩方面因素影響。一是新冠疫苗推出後，全球市場風險偏好上升，貴金屬價格整體回落；二是全球經濟復甦預期不斷升温，美債收益率和美元指數紛紛走高。今年4月份之後，金銀價格再度出現近兩個月的反彈，主要是受持續的貨幣寬鬆政策和供應鏈中斷等因素影響，美國通脹水平大幅攀升，貴金屬價格受到提振。

大有期貨投研中心副經理高景行表示，聯儲局議息會議前發布的非農就業數據向好，超出市場預期，提振了市場對經濟復甦的信心，加強了對貨幣刺激政策縮減的預期，提升了市場對貴金屬價格走勢的樂觀預期。

「四季度維持貴金屬尤其是黃金的看漲觀點。」徐穎認為，貴金屬基本面利好因素轉多：一是經濟增速在財政刺激消退後回歸常態，內生性消費動能不強；二來通脹強度和持續時間超出市場預期；三是聯儲局加快縮減購債、或因通脹被動加息的預期加大，將增加經濟下行壓力。這些因素都將利好貴金屬走勢。

高景行認為，貴金屬兼具商品屬性和金融屬性，且金融屬性佔主導。前期金銀價格流暢上漲與利率下降有關，但去年以來的走勢是以通脹預期為主線。

分析人士普遍認為，近日國際金銀價格不斷走強，主要是由於美國繼續維持寬鬆的利率政策，加之通脹水平持續走高，貴金屬抗通脹屬性佔據主導，促使金銀價格突破上行。對第四季度黃金價格走勢仍持樂觀態度，預計存在再上2000美元/盎司關口的可能。

虛擬幣暫不能取代黃金資產配置地位

索羅斯所管理的基金除了配置黃金資產外，還對虛擬幣基礎設施進行了一系列有針對性的投資。

「比特幣、虛擬幣交易所、虛擬幣資產管理和虛擬幣託管等領域，目前都已進入成長通道。」索羅斯基金管理公司行政總裁Dawn Fitzpatrick近期表示，虛擬幣周圍的整個基礎設施環境非常有趣，公司一直在相關領域進行投資。

Dawn Fitzpatrick認為，虛擬幣現在已經到了非常關鍵的投資時點。比特幣作為一種資產，去年的價格還不到1萬美元/枚，現在卻已達到6萬美元/枚左右，價格一路飆漲，令人難以置信。

索羅斯的資產管理公司Soros Fund Management披露訊息稱，目前持有一定數量的比特幣。此外，全球知名投資機構橋水基金創始人達利歐也表示，比特幣已經受住時間的檢驗。

虛擬幣能否取代黃金的資產配置地位？

徐穎認為，「近些年虛擬幣興起，對黃金投資有一些分流，但還不能完全取代黃金的作用。而且，虛擬幣的興衰與監管導向密切相關。據此判斷，黃金未來走勢還是比較樂觀的。」

高景行則表示，黃金的避險功能不會有太大改變，但對黃金的未來漲幅需要保持一定謹慎。從投機角度看，去年比特幣價格頻創新高，而黃金價格一直盤整，這可從資金流入角度完美地解釋這一現象，資產上漲的高度取決於通脹推動市場情緒的程度。