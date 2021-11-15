渤海銀行客戶28億元存款被挪用　遭中證監發反饋意見提7問題

渤海銀行（9668）「28億元（人民幣，下同）存款質押」風波還在發酵。日前，中國證監會國際部出具的一份反饋意見顯示，渤海銀行「28億元存款被質押」一案已經受到監管部門關注。

中國媒體券商中國11月15日報道，該反饋意見要求渤海銀行詳細說明存款人為第三方提供質押擔保的情況、進展，並問詢該行相關從業人員是否存在違法違規或不當操作的行為。

此外，證監會國際部的反饋意見還關注到渤海銀行風險管理、內控制度的健全性、有效性，業務流程合規情況；包括「泛海系」等關聯方的授信額度及其影響；同業業務和理財業務合規風險；資產質量情況等。

據了解，證監會國際部此次出具的反饋意見是針對渤海銀行H股增發事宜。根據證監會官網披露的一份審核進展顯示，截至11月12日，渤海銀行提交的增發申請處於「已反饋」狀態。9月27日，銀保監會公布的一份批覆顯示，同意渤海銀行非公開發行H股方案，募集不超過約12.4億股H股股份。

證監會要求渤海銀行說明「28億存款被質押」詳情

此次證監會國際部的反饋意見共提出七大問題，除了要求渤海銀行詳細說明「28億元存款被質押」事件外，還包括：

1、要求該行補充說明報告期內對相關監管部門行政監管措施、處罰的整改落實情況；

2、要求該行補充說明關聯交易風險情況，關聯方包括但不限於「泛海系」等的授信額度，關聯交易風險對銀行業務運營的影響，以及是否對本次發行構成影響；

3、要求該行補充說明資產質量情況，尚未調整納入不良貸款的相關貸款和資產情況，若調整納入，請說明對銀行不良貸款率等監管指標的影響；

4、要求該行補充說明同業業務和理財業務展業情況，並說明上述業務是否存在經營和合規風險，若存在風險，是否已按規定計提相應減值準備，是否對本次發行構成影響；

5、要求該行補充說明並披露風險管理和內部控制制度是否健全並有效運行，銀行業務流程的合規情況，說明銀行董事、監事、高管選聘履職情況；

6、要求該行說明所涉未結訴訟、仲裁案件的進展情況，以及是否對本次發行構成實質性障礙。

證監會國際部還要求渤海銀行針對以上問題，請律師核查並出具法律意見。據了解，證監會國際部此次出具的反饋意見是針對渤海銀行H股增發事宜。根據證監會官網披露的一份審核進展顯示，截至11月12日，渤海銀行提交的增發申請處於「已反饋」狀態。