中國前10月份規模以上工業增加值　按年增10.9%

中國國家統計局公布經濟數據顯示，10月份，規模以上工業增加值按年實際增長3.5%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長10.6%，兩年平均增長5.2%。從按月看，10月份，規模以上工業增加值比上月增長0.39%。1—10月份，規模以上工業增加值按年增長10.9%，兩年平均增長6.3%。

分三大門類看，10月份，採礦業增加值按年增長6.0%；製造業增長2.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長11.1%。

分經濟類型看，10月份，國有控股企業增加值按年增長5.2%；股份制企業增長4.2%，外商及港澳台商投資企業增長1.3%；私營企業增長2.4%。

分行業看，10月份，41個大類行業中有28個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長3.3%，紡織業下降5.9%，化學原料和化學制品製造業增長0.8%，非金屬礦物製品業下降4.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降12.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業按年持平，通用設備製造業增長1.0%，專用設備製造業增長7.2%，汽車製造業下降7.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長6.5%，電氣機械和器材製造業增長5.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長14.0%，電力、熱力生產和供應業增長10.7%。

分產品看，10月份，612種產品中有246種產品產量按年增長。鋼材10174萬噸，按年下降14.9%；水泥20140萬噸，下降17.1%；十種有色金屬526萬噸，下降2.6%；乙烯232萬噸，增長4.0%；汽車234.4萬輛，下降8.3%，其中，新能源汽車40.8萬輛，增長127.9%；發電量6393億千瓦時，增長3.0%；原油加工量5840萬噸，下降3.0%。

10月份，工業企業產品銷售率為97.3%，按年下降1.1個百分點；工業企業實現出口交貨值12671億元人民幣，按年名義增長11.6%。