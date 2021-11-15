北交所今日開業　景順劉徽﹕助中小企融資及發展　料券商股能獲益

北京交易所今日正式開市，共有81家上市公司於新證券交易所掛牌，其中10隻今日才上市的新股，早段升幅逾1倍，反映出投資者對新交易所內掛牌的股份相當受投資者歡迎。景順中國A股高級投資組合經理劉徽認為，新證券交易所的目的主要是支援中國的中小企業的發展，中小企對中國經濟發展至關重要。通過直接融資管道支援中小企業有助於促進中國的消費，因為中小企業僱傭用了中國大部分勞動力。

劉徽又指出設立新的交易所有助增強中小企業發展和創新的信心。它還有助減少經濟對銀行借款和高槓槓率的依賴。

北京證券交易所的物件是發展初期的小公司，公司規模比上海科創板和深圳中國創業板的對象更小，三大證券交易所中北京證券交易所的市值要求是最低的。北交所針對的是只專注於不同產業價值鏈特定領域的「專精特新」企業。7月30日，中央政治局會議提到加強技術創新，發展專精特新的中小企業，令他們成為「小巨人」。 北京證券交易所可能是這些小巨人的重要培育地。現有交易所之間的重疊很小，因為這三個證券交易所專注於不同規模的公司，專注於產業價值鏈的不同領域。

由於長三角和珠三角都有證券交易所，但華北環渤海地區還未有證券交易所，北京證券交易所的成立有助於更好地實現區域平衡。

劉徽認為隨著北京交易所開市，券商將受益最大，因為新證券交易所的設立將提升新三板的交易流動性，並鼓勵更多中小企業在新證券交易所上市，這對經紀業務和IPO業務都有好處。目前60多家新三板精選層級公司，在轉到北京證券交易所上市後，可能受益於流動性改善，基礎和創新層的優質公司，未來也有機會轉到這裡上市。